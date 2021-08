Jake Paul contre Tyron Woodley : Tyron Woodley met en garde Jake Paul : « S’il invente une contagion, je lui mettrai un tampon sur le nez et je ferai sept tests. »

Tyron Woodley avertit Jake Paul de vouloir se retirer du combat. .

Tyron Woodley n’a pas mis longtemps donner des interviews ou entrer dans le jeu de Jake Paul de tomber dans les provocations, mais quelques jours après être monté sur le ring il est revenu prendre les micros et assuré que ce serait la première et dernière défaite du YouTuber dans sa carrière.

Woodley a dit qu’il était confiant de sa formation et a assuré aux fans qu’ils verraient Jake Paul tomber.

“Je suis heureux de faire partie de cela, mais je ne suis pas seulement là pour participer. Je suis ici pour prendre le commandement. Et vous verrez Jake Paul se blesser d’une manière que vous n’auriez jamais imaginée. Vous ne voudrez peut-être plus recommencer après cela, “ a-t-il déclaré pour The MMA Hour.

Les L’ancien champion de l’UFC a révélé que sa vidéo de l’ensemble du camp d’entraînement sortira samedi qu’il avait et que cela va effrayer The Problem Child.

“Quand vous voyez mon vlog ‘Champ Camp’ tomber samedi, Quand il sera trop tard après les pesées, vous verrez ce que j’ai vraiment fait. Ce que vous avez vu n’a été que des étincelles, des pincées de sel. Quand tu vois la destruction et le foutu entraînement, l’état d’esprit et la course tous les jours, Tous les différents terrains, collines, vitesses, réglages, altitudes, il sera trop tard pour qu’il recule dans ce combat. Et c’est pourquoi, au début, j’ai dit que je voulais une clause “n’abandonne pas salope”. Parce que je savais que s’il voyait à quel point je frappais vraiment fort et à quel point mon esprit était bon pour ce sport, n’importe quel sport de combat, mon QI et seulement les entraîneurs, qu’il pouvait reculer.”

Woodley est même allé plus loin et a affirmé que si Jake essaie d’inventer un positif pour le coronavirus ou toute excuse pour se retirer du combat, Il vous fera lui-même un test pour s’assurer que vous n’êtes pas malade.

“Si vous essayez d’obtenir un COVID-19, allez à votre hôtel et mettez un tampon dans le nez et je le ferai pour sept tests. Je veux voir des radios. Je veux voir une échographie. Je veux que le médecin me présente personnellement le test positif. Parce qu’il ne comprend vraiment pas la force avec laquelle je frappe et la certitude que j’atterris et que je le vois avant que cela n’arrive. Ce n’est pas quelque chose qu’un partenaire d’entraînement à Porto Rico peut montrer, imiter et perpétrer. »