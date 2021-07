Jake Paul contre Tyron Woodley : Tyron Woodley veut rester dans la boxe après avoir affronté Jake Paul

Woodley veut rester dans la boxe professionnelle. PA

Tyron Woodley ne veut pas répéter l’histoire des trois personnages que Jake Paul a affrontés en boxe et indique qu’il envisage de continuer dans la boxe. après le clash avec le youtuber.

“Je ne me suis pas lancé là-dedans pour obtenir un salaire rapide, pour entrer et sortir. C’est une introduction à la boxe pour moi, c’est sûr », a déclaré l’ancien champion de l’UFC avant d’affronter l’influenceur controversé.

Sur les plans futurs, Tyron préfère ne pas penser au-delà du 29 août : “Une chose que nous faisons trop de fois… Quand tu penses trop au-delà du combat devant toi, c’est alors que la merde va dans l’autre sens. Pour moi, c’est le plus gros combat de ma vie car c’est le prochain combat”

“Je prévois de continuer à boxer. Cela ne fera pas de mal de me concentrer uniquement sur les frappes, de me concentrer sur mes coups de poing, mon positionnement, ma défense, le simple fait d’être mobile. Quand je combattrai mon prochain combat d’arts martiaux mixtes, je vais arriver avec plus d’outils et plus malin », a conclu Woodley.