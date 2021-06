Jake Paul contre Woodley : Dana White : « Woodley devrait éliminer Jake Paul, même s’il n’est plus le champion qu’il était »

in

Dana White donne sa prédiction pour le combat de Jake Paul et Tyron Woodley.

La Jake Paul et Tyron Woodley se battent a soulevé beaucoup de controverse en étant l’un des combattants du plus haut niveau face au YouTuber et à plusieurs Les prévisions indiquent un KO de l’ancien UFC.

Parmi eux se trouve le président de l’UFC, Dana White, qui a affirmé que Woodley devrait gagner par KO, malgré sa longue séquence de défaites ces dernières années.

“Tyron Woodley a une puissance de frappe. De toute évidence, il a endormi beaucoup de gars dans sa carrière. Mais Tyron Woodley ne ressemble pas au Tyron Woodley du passé qui endormait tout le monde. Il n’a pas gagné de combat depuis trois ans. Il va avoir 40 ans. Mais, je vais le donner à (Jake Paul). Au moins, il intervient auprès d’un gars qui peut frapper.”

Le président a mentionné que L’enfant à problèmes est confiant et plus parce que T-Woodley Il n’a plus le niveau de quand il était champion.

“C’est parce que cela a à voir avec l’âge de Woodley et il n’a pas gagné de combat depuis trois ans. Dites-moi à quand remonte la dernière fois que vous avez vu Woodley ressembler à Woodley, Il devra aller à Woodley par KO. Écoute, mec. Woodley devrait l’assommer. Mais encore une fois, le Tyron Woodley dont tu parles, qui était le champion, ce n’est plus le même putain de gars qu’il était il y a quatre ans.”

Le combat n’a pas encore de lieu, mais ce sera le 28 août.