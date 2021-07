Jake Paul contre Woodley : Jake Paul menace Tyron Woodley : « Un boxeur vedette de Disney vous enverra à la retraite »

Jake Paul est confiant de battre Tyron Woodley dans leur combat. .

Jacques Paul et Tyron Woodley Ils sont prêts pour leur combat du 29 août, où plus que gagner, ils se battront pour la fierté. Un combat qui a YouTuber confiant et assuré que cela mettrait fin à la carrière de l’ex-UFC.

Lors de la conférence de presse de son combat avec The ShowTime Boxing, The Problem Child a souligné que je n’aurai aucune pitié pour lui. et cela vous donnera une commotion cérébrale.

« Un boxeur de La star de YouTube, Disney, l’enverra à la retraite. Votre course est terminée, je vais faire rebondir votre cerveau sur vos compétences [y darte] une commotion cérébrale instantanée.

"J'ai vu un homme qui n'a plus vraiment de combat en lui." @ Jakepaul et @TWooodley s'y mettent déjà

Jake n’a rien gardé et Il a même révélé dans quel round terminer le combat par KO.

“Vous n’avez jamais été dans un combat comme celui-ci, vous n’avez jamais participé à un combat de cette ampleur. Vous verrez que je vais lui donner un cours de boxe et cet homme ne fera pas plus de trois rounds. »

D’un autre côté, Jake a mentionné que sa formation a été avec le meilleurs combattants et qui après sa victoire le prendront enfin au sérieux.

“Je pense que le secret est sorti du sac; Je m’entraîne avec certains des meilleurs combattants du monde et quand j’en ai fini avec Tyron Les gens diront que je suis le vrai Emmenez-le dans l’eau profonde et faites-le se noyer; c’est mon combat décisif.”

Les enjeux ont été augmentés #PaulWoodley : dimanche 29/08 LIVE sur SHO PPV.

L’Élu a également parlé de la réaction des gens avec son combat et que la plupart s’attendent à ce qu’il gagne par KO contre Jake.

“Tout ce que vous venez d’écrire, d’écrire et de pratiquer dans le miroir tremble lorsque vous le dites. C’est un combat, ce n’est pas pour jouer, c’est réel. Tant de gens viennent me voir tous les jours et me disent que vous devez l’assommer. Parlez d’argent ou d’influence, mais quand vous parlez de combat, vous ne pouvez pas me parler. »