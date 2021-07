Jake Paul contre Woodley : Jake Paul : « Si vous battez Tyron Woodley, l’UFC sera exposé »

Jake Paul vs Woodley Le combattant a mentionné qu’il est un meilleur combattant que ceux de la promotion

Jake Paul veut battre Tyron Woodley. .

Jacques Paul est prêt à affronter Tyron Woodley en août et après son vaincre Ben Askren, Le YouTuber a affirmé que gagner montrera que les compétences des combattants de l’UFC ne sont pas les meilleures.

Le combattant a mentionné qu’il a combattu ce qui a été considéré comme le meilleur de l’UFC et celui de battre l’ancien champion de l’UFC sera exposé.

“Je pense que j’expose un peu l’UFC avec ses capacités D’attaque. Il a combattu le « meilleur du monde » à l’UFC, mais ce n’est pas de la boxe. Les gens pensent que ce sont des sports très similaires, ce qu’ils sont en quelque sorte. Mais c’est vraiment lié à la natation et au basket-ball. Ce sont deux choses très différentes.”

The Problem Child a déclaré aux médias que les boxeurs avoir une meilleure technique que n’importe quel combattant de l’UFC et il affirme qu’il a plus compétences en tant que Tyron Woodley.

“Les boxeurs sont plus efficaces, plus précis, plus conservateurs avec leur énergie, marquant des points. C’est un jeu de balle complètement différent, et beaucoup de gens ne le comprennent pas vraiment. Ils le prennent simplement pour argent comptant, c’est-à-dire : « C’est un combat. » Ce n’est pas ça. Il arrive sur mon territoire et, aussi fou que cela puisse paraître, je suis un bien meilleur combattant que lui, même s’il le fait cinq fois de plus. »