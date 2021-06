Jake Paul contre Woodley : peur ? L’étrange comportement de Jake Paul face à face avec Tyron Woodley

Effrayé? L’étrange comportement de Jake Paul face à face avec Tyron Woodley

Un combat de plus est à venir pour Jake Paul et il semble que cela ne semble pas si facile comme les trois autres de son palmarès. Le YouTuber a été vu dans son premier face à face avec Tyron Woodley pour promouvoir son combat, mais les choses ne se sont pas passées comme il s’y attendait.

Les combattants rencontrés au Fifht Street Gym à Miami, où il pouvait être vu, lors de l’enregistrement d’une promotion, Jake nerveux, mal à l’aise et évitant le contact visuel avec l’ancien champion de l’UFC, ce que les réseaux sociaux se sont chargés de diffuser.

Minutes plus tard, « L’enfant à problèmes » et T-Woodley des visages ont été vus devant les caméras, où les looks les plus joyeux et les plus divertissants de l’expulseur UFC, autrement que Jake, qui n’a pas prêté attention à ce qui se passait et avec une teinte plus sérieuse que ce à quoi ses disciples sont habitués.

Le combat aura lieu le 28 août et il n’a pas encore de lieu. Ce sera l’épreuve de force numéro quatre de Jake Paul en boxe après ses victoires contre AnEsonGib, Nate Robinson et Ben Askren.