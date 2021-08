Jake Paul critique Masvidal pour son soutien à Woodley ; Jorge répond

Jake Paul considérait peut-être Jorge Masvidal comme un ami, mais il semble maintenant qu’ils ne soient rien de plus que de fervents ennemis.

Plus tôt cette année, alors qu’il se préparait pour un match de boxe contre Ben Askren, l’influenceur toujours simple s’entraînait aux côtés de Masvidal, qui a mémorablement assommé Askren avec un genou volant en seulement cinq secondes dans leur combat UFC.

Maintenant, moins de six mois plus tard, Masvidal soutient son compatriote vétéran de l’UFC Tyron Woodley dans son prochain combat contre Paul le 29 août. Cela ne s’est pas très bien passé pour « l’enfant à problèmes ».

“Je n’ai pas été surpris par Masvidal”, a déclaré Paul mercredi à Cleveland. «Il a les mêmes représentants que Woodley et le gars est une sorte de tête en l’air. Soyons honnêtes, Masvidal n’est pas intelligent. Est-ce que quelqu’un écoute une interview de Masvidal et dit: “Wow, ce gars est intellectuel et c’est un gars intelligent et la façon dont il parle, il parle très bien.” Je pense que personne ne dit ça. C’est un combattant de rue, un gangster, qui a été assommé lors de son dernier combat, alors peut-être qu’il perd quelques neurones. »

Il est vrai que Masvidal et Woodley sont sous la même direction et sont aussi parfois appelés coéquipiers après s’être entraînés ensemble à l’American Top Team en Floride.

Quoi qu’il en soit, Paul n’aimait pas que Masvidal l’aide avant le combat d’Askren et a prédit plus tard que Woodley le « mettrait KO » lors de son apparition dans The MMA Hour mercredi dernier.

« Les salopes seront des salopes. Les chiennes seront des chiennes. Si tu veux changer et agir comme ça dans un instant, c’est mon ami et il m’envoie un texto en disant : ‘Entraînons-nous, faisons une vidéo ensemble. Viens dans ma boulangerie au bout de la rue, j’ai envie de faire un petit truc avec toi.’ Alors oh surprise, veux-tu soudainement changer ? Ce n’est pas comme ça que j’ai été élevé. Pas ici dans l’Ohio. Si je suis ton ami, je suis ton ami. Si vous voulez changer, les objectifs seront golfas ».

. @ JakePaul avait *quelques* choses à dire sur @GamebredFighter 👀 “Jorge Masvidal n’est pas intelligent… Il a été assommé lors de son dernier combat.” Regardez la mêlée complète de #PaulWoodley : https://t.co/TVlsdrqnmp pic.twitter.com/kWhUUU267O – MMAFighting.com (@MMAFighting) 26 août 2021

Suite aux commentaires de Paul mercredi, Masvidal a décidé de répondre par une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle il affirmait que la célébrité YouTube de 24 ans devenue boxeuse l’avait récemment exploité.

Je suppose que cela signifie que vous allez arrêter de me frapper maintenant sur les réseaux sociaux pour sortir et vous entraîner. Ne vous inquiétez pas pour moi, vous avez une poignée de problèmes à venir #supernécessaire – Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 26 août 2021

“Je suppose que cela signifie que vous arrêterez de m’envoyer des SMS sur les réseaux sociaux pour sortir et vous entraîner”, a écrit Masvidal. “Ne t’inquiète pas pour moi, tu as un tas de problèmes en route.”

Alors que Jake reste concentré sur son combat avec Woodley dimanche soir, le boxeur toujours ambitieux et prometteur semble souhaiter une future confrontation avec Masvidal pour résoudre ses problèmes sur le ring.

“J’adorerais combattre Masvidal”, a déclaré Jake. “Je pense que beaucoup, beaucoup de choses pourraient arriver.”

Paul a jeté du carburant supplémentaire sur le feu après avoir vu la réponse de Masvidal.

