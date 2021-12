Jake Paul «détache la lèvre d’un combattant à mains nues» avec un uppercut sauvage lors d’une séance d’entraînement avant Ben Askren KO alors qu’il se prépare pour le combat de Tommy Fury

Jake Paul a laissé un boxeur aux doigts nus avec une lèvre détachée lors d’une séance d’entraînement sauvage avant d’éliminer Ben Askren en un seul round.

L’ancienne star de Disney Channel se prépare à affronter Tommy Fury le 18 décembre en Floride alors qu’il poursuit son voyage dans le monde de la boxe professionnelle.

@jakepaul – IG

Jake Paul au travail sous l’œil vigilant de l’entraîneur BJ Flores

Paul, 24 ans, a combattu quatre fois en l’espace de seulement deux ans et a sérieusement haussé les sourcils avec son KO d’Askren en avril.

L’ancien poids welter de l’UFC n’a pas réussi à tenir un tour avec Paul après une main droite en plein essor et il a décroché le YouTuber un accord avec Showtime Sports, où il a ensuite battu Tyron Woodley.

Jake Bostwick était dans le camp pour le combat d’Askren et peut attester de première main à quel point il est étonnamment bon.

« Il s’entraînait avec des gars à Miami non loin de chez moi et j’entendais qu’il éclairait certaines personnes et donnait du très bon travail », a déclaré Bostwick à Cene Magazine.

.

Bostwick peut servir et prendre une punition

.

Le boxeur à poings nus a été défiguré par Paul

«Il avait besoin de plus de partenaires d’entraînement et ils sentaient certains gars – c’était pour le combat contre Ben Askren – alors j’ai reçu quelques messages disant qu’il y avait une bonne opportunité de venir s’entraîner avec Jake Paul.

« Alors j’étais prêt pour ça, mais le gars a dit:« Écoutez, le gars peut boxer, s’il vous plaît, ne pensez pas qu’il ne peut pas ». Et cela venait d’un entraîneur professionnel, un gars que je connais.

« Je conduisais là-bas et j’étais nerveux, c’est comme une heure de route, et je me disais » Oh, il va y avoir toutes ces caméras et tous ses garçons, je dois vraiment me présenter. Nous avons fait trois rounds solides et il m’a rattrapé avec quelques coups !

« Il m’a frappé avec un uppercut et m’a détaché la lèvre supérieure ! Il m’a attrapé avec de la merde ! J’étais comme ‘C’est quoi ce bordel ?’ »

.

Paul n’a mis que 119 secondes pour battre Askren dans leur combat

Les enjeux ont été augmentés après des mois de combat verbal entre Paul et Fury, avec un pari litigieux attaché au combat.

Si Fury gagne, Paul lui a promis 500 000 $ supplémentaires s’il gagne, mais l’ancien concurrent de Love Island sera obligé de changer son nom en « Tommy Fumbles » s’il perd.