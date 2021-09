Jake Paul dit qu’à l’avenir il pourrait négocier avec Dana White

Jake Paul pense que s’il continue de prolonger sa séquence de victoires et de gagner le respect du public, il sera de plus en plus difficile pour Dana White de refuser de négocier avec lui.

La relation tendue entre le boxeur youtubeur médiatique et le président de l’UFC, s’étendait et s’aggravait de plus en plus, jusqu’à atteindre un point où elle devenait personnelle. Comme l’un des protagonistes, Jake Paul le dit, “lui et moi ne pouvons pas arrêter de parler l’un de l’autre”.

Tous deux ont été mêlés à une bataille verbale constante, à un échange incessant de critiques et de déclarations.

« Moi et lui, c’est un peu personnel maintenant. Il essaie de discréditer tout ce que je fais, en disant que mes combats sont réglés, parce qu’il a l’air mauvais. Essayez d’intimider tout le monde dans l’environnement de combat. Et je suis le seul avec une grande plate-forme qui parle contre lui, parce que je suis le seul qui s’en fout.”

Paul, après son initiation au monde des sports de combat, a toujours fait parler de lui. Et c’est ça, il a joué avec la plus grande organisation de MMA au monde. De défier les concurrents les plus importants et reconnus de l’UFC, à interroger le président de la société pour les paiements à leurs combattants.

“Tous ses combattants doivent dire ‘Oui, papa. Nous sommes désolés. S’il te plaît, laisse-moi me battre. S’il vous plaît, payez-moi. Je suis le seul combattant qui ne se soucie de rien et qui le poursuit. C’est pourquoi il fait tout ce qu’il faut pour me discréditer.”

Il est indéniable que Jake Paul s’en est tiré. Il a gagné la reconnaissance et la renommée de l’environnement, au prix de controverses. Mais le plus important, c’est qu’il a fait parler de lui le président de l’UFC ; et ils s’engageront dans un va-et-vient continu.

Il a battu deux anciens concurrents de l’UFC dans un match de boxe. Sa victoire la plus importante à ce jour était contre le quintuple champion des poids welters Tyron Woodley; qu’il a surmonté dans une décision partagée controversée. Il possède actuellement un record professionnel invaincu de 4-0 et sait qu’il est sur la bonne voie.

L’ancien youtuber aspire à un futur combat avec un concurrent de l’UFC, et selon lui, il y a un moyen qui est possible. Tant qu’il continue de gagner et que les chiffres qu’il génère augmentent, il sera difficile pour Dana de dire non à une entreprise de cette ampleur.