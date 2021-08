Jake Paul dit que Canelo Alvarez est son adversaire de rêve et que ce ne serait pas joli pour Billy Joe Saunders s’il le rencontrait dans la rue

Jake Paul a une chance d’étendre son record d’invincibilité sur le ring de boxe lorsqu’il affronte l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley le 28 août.

Cependant, le joueur de 24 ans vise beaucoup plus haut à l’avenir car il veut affronter le roi livre pour livre Saul ‘Canelo’ Alvarez.

Esther Lin/SHOWTIME

Le quatrième combat professionnel de Jake est contre l’ancien champion de l’UFC Woodley

« Tout est possible – mon objectif est de devenir un champion du monde pour rire et dire que je l’ai fait. Le combat ultime serait contre Canelo », a déclaré la sensation YouTube à talkSPORT.

Le dernier adversaire du Mexicain, Billy Joe Saunders, est quelqu’un que Jake préférerait rencontrer dans la rue.

“BJS était gêné… si je voyais l’un de ces gars (BJS ou Yildrim) dans la rue, ce ne serait pas joli.”

Paul a été capable de créer beaucoup de buzz et de gagner apparemment beaucoup d’argent avec ses combats d’exposition, mais tout cela fait partie d’un plan.

« Il s’agit de faire l’histoire et de prouver que les gens ont tort – je veux laisser un héritage éternel. Je sais que je peux devenir l’un des meilleurs au monde dans ce sport. La boxe est le moyen idéal pour prouver que les ennemis ont tort.

Paul a une fiche de 3-0 jusqu’à présent et tous ses matchs se sont terminés par KO. Comme les trois autres adversaires de Paul, Woodley participera pour la première fois à un match de boxe.

Tyron Woodley a été sur une diapositive, mais il était un bon champion de l’UFC

“C’est un pas en avant dans la compétition – ce n’est vraiment que le début”, a déclaré Paul à propos de Woodley.

Woodley n’a pas gagné de combat de MMA depuis trois ans. Il a perdu ses quatre dernières sorties et n’a remporté aucune manche dans aucune d’entre elles.

Mais, c’est un ancien champion avec 19 victoires en MMA. Il ne fait aucun doute qu’il a plus de puissance de frappe qu’un autre combattant MMA qui a affronté Paul, Ben Askren.

« J’ai montré une nouvelle façon de jouer à ce jeu – amener plus d’excitation et de jeunes enfants dans la boxe. Plus d’enfants deviendront des boxeurs inspirés par ce mouvement. Je veux que la boxe soit à nouveau plus grande que le MMA.

Triller Fight Club

Jake a éliminé Ben Askren lors de son dernier combat

The Problem Child a joui d’un statut plus élevé dans le sport plus rapidement que la plupart, en grande partie en raison de ses quelque 60 millions de followers sur YouTube et les plateformes de médias sociaux.

Le joueur de 24 ans a reçu de la haine pour son ascension, mais il pense qu’il aide le sport.

“Je respecte ce sport, j’aime ce sport, je suis un étudiant de ce sport – cela mérite un certain crédit.”

Promotions Queensberry

Tommy sera sur l’undercard de Jake

Le récit capturant de nombreuses imaginations est la querelle entre Paul et Tommy Fury.

Jusqu’à présent, Jake et Logan Paul ont été beaucoup plus grands que les athlètes professionnels qu’ils ont combattus et cela a comblé l’écart. Fury est le frère cadet du champion des poids lourds Tyson, est en fait un boxeur entraîné avec une fiche parfaite de 5-0 et est un homme plus grand que Paul.

Le 28 août, Fury participera à l’undercard de Paul et l’Américain révèle qu’il a contribué à ce que cela se produise.

Il semble acquis d’avance que Fury et Paul se rencontreront

«J’étais la personne numéro un pour obtenir Tommy Fury sur cette carte – je le vois comme un adversaire potentiel à l’avenir.

« Anthony va battre Tommy. Je voulais voir si Tommy monterait au créneau. Voyons de quoi tu es fait. Les gens ne savaient pas qu’il existait jusqu’à ce qu’il commence à parler de moi.