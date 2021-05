Jake Paul dit que des discussions pour combattre la star de l’UFC Kamaru Usman sont en cours pour lui donner “ le plus gros salaire de sa carrière ”

Jake Paul n’est pas l’homme le plus populaire dans le monde des sports de combat, mais on ne peut nier qu’il a une forte audience.

Avec plus de 23 millions d’abonnés sur YouTube, Paul a réussi à convertir un média social suivant en un puissant outil de marketing qui l’a vu devenir un boxeur professionnel.

Ed Mulholland / Salle de match

Paul est 3-0 (3 KO) en tant que boxeur professionnel et maître de la lutte contre les gens

Il est actuellement 3-0 avec trois KO à son actif, le plus récent étant une destruction au premier tour d’un ancien homme de l’UFC.

Paul a plus de noms UFC en vue alors qu’il cherche à tenter les combattants en cage sur le ring de boxe et le champion des poids welters de l’UFC Kamaru Usman est une cible de choix.

«Il y a des conversations en cours», a révélé Paul à Chael Sonnen. «Je crois que le manager de Kamaru est déjà en pourparlers avec Dana [White, UFC boss], et je pense que c’est tout ce que je peux dire.

«À cent pour cent, je suis en panne pour toute la fumée. Je veux toute la fumée. Daniel Cormier, un autre exemple.

Zuffa LLC

Usman est l’un des champions les plus dominants de l’histoire des poids welters de l’UFC

Que Paul le veuille ou non, il ne fait aucun doute qu’Usman est une proposition très différente d’Askren.

Alors que les singeries de Paul peuvent être source de division – avec sa farce sur Floyd Mayweather un exemple très récent – il a convaincu beaucoup de gens avec son tweet à Dana White sur la rémunération des combattants à l’UFC.

Le plus jeune des frères Paul a présenté un argument convaincant pour expliquer pourquoi White devrait payer plus ses combattants, notamment en faisant campagne pour que Francis Ngannou contre Jon Jones se fasse faire, ce qui ne semble pas se produire.

«Je suis un joueur autonome et je pense que c’est comme ça que ça devrait être avec tous les combattants», a-t-il déclaré.

«Ça craint de voir ces jeunes enfants, ces jeunes boxeurs, ces jeunes champions de l’UFC se retrouver liés dans ces contrats où ils appartiennent au promoteur, ils appartiennent à Dana White. Et ils ne reçoivent pas un salaire équitable, ils n’obtiennent pas les combats qu’ils veulent.

Jake Paul a essayé de dire à Dana White de payer plus ses combattants

«C’est un gros problème. Comment va Arianny Celeste… c’est une fille aux bagues, non? Comment gagne-t-elle plus d’argent que certains des combattants de l’octogone qui risquent leur vie? Cela n’a pas de sens pour moi.

«C’est juste un gros problème et j’espère aider à changer cela et simplement aider les combattants à réaliser, comme, ils sont le contenu. Ce sont eux pour lesquels les fans se présentent. Ce sont eux qui sont à l’origine de ces paiements à la carte et ce sont eux, encore une fois, qui risquent leur vie. Et ils devraient être récompensés pour cela.

Paul n’a pas encore aligné son prochain combat mais son frère, Logan, affronte Floyd Mayweather le 6 juin.