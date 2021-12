Jake Paul dit que la boxe a causé une perte de mémoire et des troubles de l’élocution

Jacques Paul n’a que 24 ans, mais il souffre de pertes de mémoire et de troubles de l’élocution, et c’est en grande partie à cause de la boxe – et cela pourrait empirer avec le combat de ce soir.

Jake est apparu dans « In Depth With Graham Besinger » et a parlé de quelque chose dont les boxeurs discutent rarement lorsqu’ils sont encore dans le jeu – comment la boxe leur gâche la tête.

Jake a dit à Graham : « Je le remarque dans des conversations avec, par exemple, avec ma petite amie ou des amis, par exemple, ne pas me souvenir de quelque chose dont je devrais pouvoir me souvenir qui s’est passé il y a quelques jours. »

Il a poursuivi… « Parfois dans mon discours, où comme chaque centième ou deux centièmes de mot, je vais gâcher ou, comme, insulter, ce que je ne faisais pas avant. »

Jake dit que ses problèmes ont en fait commencé avec le football, mais sont clairement aggravés par la boxe. Il ne se souvient même pas du nombre de commotions qu’il a subies, entre 20 et 30.

Encore une fois, quelque chose que les boxeurs ne disent pas… Jake dit qu’il a peur des effets à long terme, bien qu’il pense que certaines drogues psychédéliques pourraient aider à atténuer les problèmes.

C’est assez choquant qu’il dise tout cela alors qu’il est sur le point d’affronter l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley samedi soir. Il a battu Tyron par décision partagée dans le passé et la revanche promet d’être féroce.

Jake a dit que son médecin était direct – restez loin du ring, mais cela n’arrivera pas.

Jake a remporté tous ses matchs jusqu’à présent, mais cela a clairement eu un coût.