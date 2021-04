Jake Paul dit que la réclamation d’agression de la star de TikTok Justine Paradise est “ 100% fausse ” avant le match de boxe avec Ben Askren

Jake Paul a vigoureusement nié les allégations portées contre lui par la star de TikTok Justine Paradise, qui l’a accusé de l’avoir agressée sexuellement en 2019.

Dans une vidéo de 20 minutes publiée sur YouTube, Paradise allègue que le boxeur devenu YouTuber, Paul, lui a attrapé le visage chez lui en Californie et l’a forcée à lui faire des relations sexuelles orales et l’a touchée de manière inappropriée sans consentement.

Paul se prépare à combattre Ben Askren dans un match de boxe, qui serait son troisième combat professionnel

À une occasion particulière, Paul l’aurait entraînée dans un coin de son studio et aurait commencé à l’embrasser avant qu’ils ne se rendent tous les deux dans sa chambre.

C’est ici que Paradise prétend qu’il a fait des avances dont elle ne voulait pas.

«Le sexe est très spécial et très important pour moi», a-t-elle déclaré dans sa vidéo.

«Normalement, tout le monde me respecte quand je ne veux pas faire de choses sexuelles, alors j’ai pensé que c’était bien si j’allais dans sa chambre. J’ai pensé que ce serait bien de l’embrasser, parce que je pensais qu’il s’arrêterait si je ne voulais rien faire d’autre.

Paul a insisté sur le fait que les affirmations formulées contre lui sont «à 100% fausses».

Le joueur de 24 ans se prépare actuellement pour un match de boxe contre le combattant à la retraite de l’UFC Ben Askren et a souligné le timing de l’accusation, publié vendredi une semaine avant son combat.

Paradise a déclaré qu’elle avait attendu deux ans pour s’exprimer parce qu’elle avait signé un accord de non-divulgation, ce qui aurait été exigé de tous les invités qui entraient chez Paul.

Jake Paul nie la plainte pour agression sexuelle

Dans une longue déclaration, Paul a écrit ceci sur ses canaux de médias sociaux.

«Les accusations d’agression sexuelle ne sont pas quelque chose que moi ou quiconque ne devrait jamais prendre à la légère, mais pour être clair, cette affirmation faite contre moi est à 100% fausse.

«Non seulement je n’ai jamais eu de relation sexuelle avec cet individu, mais cette affirmation est uniquement une accusation fabriquée et une tentative flagrante d’attention au cours d’une semaine de combat très visible. Ne vous y trompez pas, j’ai l’intention de poursuivre cette affaire de diffamation de caractère dans toute la mesure de la loi. Il y a des dommages irréparables à ces types d’accusations et, plus important encore, les fausses allégations de cette nature diminuent ceux qui ont vraiment été victimes d’inconduite.

«Encore une fois, cette personne utilise directement l’attention de ses publications sur les réseaux sociaux et de sa vidéo pour promouvoir son site Web de contenu pour adultes et sa liste de courses Amazon – conçues pour que les gens achètent ses cadeaux. Ces allégations viennent pour elle, presque deux ans après l’incident présumé et la semaine de mon combat (bien sûr).

«Au moment de son histoire, j’étais dans une relation et en tant que personne qui était le garçon d’une maman en grandissant, je respecte plus que tout les femmes et les mères. Je n’ai certainement jamais mis le doigt sur une fille sans son consentement. Je combattrai cela jusqu’au bout pour prouver mon innocence.

«Ce n’est pas la première allégation absurde faite contre moi dans ma carrière et ce ne sera probablement pas la dernière. En tant que personne qui vit sous les projecteurs depuis l’âge de 16 ans, s’occuper de menteurs, de fausses nouvelles et de fausses accusations fait malheureusement partie de ce travail. Je ne reculerai pas et dans des années, mon personnage en tant qu’individu montrera et brillera à travers ces moments sombres.

Le représentant de Paul, Daniel E. Gardenswartz, a déclaré plus tard à la BBC: «Notre client est au courant de la récente allégation contre lui.

«Alors que d’autres ont déjà commencé à démystifier la plainte qui lui est reprochée, notre client nie catégoriquement l’allégation et a bien l’intention de la réfuter de manière agressive et d’intenter une action en justice contre les responsables de la diffamation de sa personnalité.

«Notre client estime que toute fausse allégation diminue la crédibilité de ceux qui ont vraiment été victimes d’inconduite.»