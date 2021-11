Jake Paul dit que Talkin’ Trash de Tyson Fury dans les DM, révèle l’audio

Lire du contenu vidéo

Jacques Paul dit que ses DM sont bombardés de coups verbaux du Gypsy King lui-même, nous disant Tommyle frère du champion des poids lourds Tyson est déjà en train de parler avant leur combat.

The Problem Child a rejoint Babcock sur le Émission de télévision « TMZ Sports » (diffusé tous les soirs sur FS1) peu de temps après que Tommy ait posté des séquences d’entraînement avec son grand frère… et Jake nous a donné sa première impression de la vidéo.

@bodypuncher / Instagram

Pour faire court… Jake dit que Tommy devrait abandonner la malbouffe et arrêter d’essayer de se battre comme Tyson.

En parlant de … Jake dit que lui et Tyson ont fait des allers-retours sur les réseaux sociaux, s’échangeant en privé tout un tas de discussions poubelles.

En fait, Jake partage l’un des messages vocaux avec TMZ Sports… et c’est hilarant.

« Jakey Boy, il va t’anéantir, Jakey !!!! » Tyson est entendu dire à Jake.

Mais, ne vous y trompez pas, Jake est un ÉNORME fan de Tyson, nous disant qu’il n’a que du respect pour le meilleur combattant poids lourd du monde.

« Vous ne pouvez pas détester le gars. Comme Tyson, j’aime… J’aime Tyson. J’aime qu’il soit impliqué. Grand artiste. Malheureusement, je dois mettre fin à la carrière de son frère. »

Bien sûr, il s’agit sans doute du test le plus difficile de Jake à ce jour … face à un combattant prometteur et invaincu (7-0).

4-0 Paul a déjà battu YouTuber AnEson Gib, ancienne star de la NBA Nate Robinson, star du MMA et olympienne Ben Askren, et plus récemment, futur Temple de la renommée de l’UFC Tyron Woodley.

Il y a plus… nous avons aussi parlé à Jake de Deron Williams se battre potentiellement Franck Gore sur son undercard.

Nous avons également interrogé Paul sur Canelo Allvarez et Kamaru Usman — 2 gars qui ont gagné gros samedi soir — avec qui Jake a une histoire… et pourrait éventuellement se battre à l’avenir (hé, ne le mettez pas derrière le gars).

Les le combat tombe le 18 décembre à Tampa, FL… et on peut dire que le discours poubelle ne fera que s’amplifier !