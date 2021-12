Jake Paul dit que Tommy Fury a eu de la « chance » de ne pas être sur le ring après avoir éliminé Tyron Woodley et se moque du frère de Tyson avec une tenue d’avant-match

Jake Paul a continué de se moquer de Tommy Fury lors de sa victoire à élimination directe contre Tyron Woodley, affirmant qu’il avait de la « chance » de ne pas être sur le ring, tout en arborant une tenue qui a piqué le Britannique blessé.

Le 5-0 (4 KOs) YouTuber devenu boxeur a battu avec insistance Woodley au sixième tour en Floride, terrassant l’ancien champion de l’UFC avec un crochet droit brutal.

Jake a laissé Woodley à froid avec une main droite brutale

Paul est prêt à conquérir le monde, mais est toujours ennuyé par Fury

Paul s’est assuré que le chat avant et après le combat concernait l’absence de Fury

Woodley n’était même pas censé organiser son match revanche avec Paul, qui devait combattre Fury à la place.

Le demi-frère du double champion du monde des poids lourds Tyson Fury a été contraint de se retirer du combat en raison d’une blessure aux côtes, mais cela n’a pas empêché Paul de se moquer du Britannique.

Vêtu d’une tenue ornée du drapeau britannique, Paul a laissé un message pour Fury sur son épaule.

« Hé Tommy, j’aurais aimé que tu sois ici, mais regarder depuis un téléviseur est aussi cool », lit-on sur la note brodée.

@MichaelBensonn

Le message de Paul à Fury était fort et clair

Promotions Stephen Dunkley/Queensberry

Tommy avait l’air prêt à partir mais s’est retiré le 6 décembre

Comme si cela n’était pas assez évident, Paul a ensuite visé à nouveau le joueur de 22 ans après le combat.

Paul a comparé Fury à Woodley vaincu, affirmant que le combattant 7-0 né à Manchester n’aurait pas duré aussi bien que la star de l’UFC vaincue.

« Tommy Fury a de la chance de ne pas être là ce soir », a déclaré Paul.

« Parce que Tyron est plus dur et a cette expérience. Tommy aurait probablement eu l’air bien pire que ça, et c’était plutôt mauvais.

Paul a même dit qu’il combattrait avec plaisir le père de Fury, John, tout en accueillant tous les arrivants alors qu’il cherche à faire avancer sa nouvelle carrière.

BT Sport

John Fury a été tellement exaspéré par Paul qu’il s’est levé de sa chaise lors d’une conférence de presse virtuelle

« J’ai mis KO tous ceux que j’ai combattus », a-t-il déclaré. « Les ont tous transformés en mèmes qui sont devenus viraux, partout sur Internet.

«Je suis prêt à combattre n’importe qui, peu importe qu’il s’agisse d’un boxeur professionnel ou d’un quintuple champion de l’UFC, je m’en fiche.

« Je suis vraiment construit pour ça, et peu importe ce que je vais trouver un moyen de faire le travail et c’est ce que j’ai montré ce soir. »

