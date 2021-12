Jake Paul dit que Tommy Fury se retire du combat et que Tyron Woodley intervient

— TMZ Sports a appris … Tommy se retire du combat en raison d’une infection bactérienne à la poitrine et d’une côte cassée.

« Le début de mon camp se déroulait incroyablement bien et je ne m’attendais pas à ce que quelque chose m’empêche de remporter une victoire le 18 décembre », a déclaré Tommy dans un communiqué lundi.

« Je ne peux pas exprimer à quel point je suis déçu et j’espère vraiment que nous pourrons reporter ce combat au cours de la nouvelle année. Je veux que ce combat se produise plus que tout. Je me concentre maintenant à regret sur la récupération et un nouveau report. Date. »

Tyron Woodleyobtient sa revanche après tout — Jacques Paul Vient d’être annoncé Tommy Fury s’est retiré de leur combat du 18 décembre … avec l’ancien champion de l’UFC prenant sa place.

Paul, 24 ans, vient de publier une vidéo confirmant les rumeurs selon lesquelles Fury se retirerait lundi … affirmant qu’il affronterait à nouveau Woodley dans moins de 2 semaines.

« Quand mon équipe m’a réveillé vendredi pour me dire que Tommy Fumbles se retirait, je leur ai dit que je combattrais n’importe qui le 18 décembre », a déclaré Jake. « Troy, Trey, Trevor, Travis,… je me fous de savoir qui c’est. »

Naturellement, Jake avait aussi quelques mots pour Tommy.

« Tommy se retire à cause d’un » état de santé « appelé vaginite », a-t-il ajouté. « Contrairement aux Furys, Tyron a en fait des couilles, intervient et, contractuellement, il reçoit 500 000 $ supplémentaires s’il me met KO. »

Lire du contenu vidéo

Bien sûr, Paul et Woodley se sont affrontés à Cleveland le 29 août, le YouTuber remportant la victoire par décision partagée sur Tyron.

Comme nous l’avons signalé précédemment, Tommy a accepté de combattre Jake en octobre … après des mois de bavardages et d’échec des négociations de contrat.

En parlant d’échec des négociations, Woodley a d’abord perdu sa chance lors du match revanche après que Paul a affirmé qu’il avait mis trop de temps à se faire tatouer « J’aime Jake Paul ».

Woodley finalement obtenu l’encre un mois après le combat … obtenir la phrase sur son majeur.

Cette fois-ci, Jake garantit un résultat différent.

« La première fois que je l’ai envoyé dans la boîte. Cette fois, je vais le punir et ne laisser aucun doute. »

C’est un revirement rapide pour Woodley… mais le mec est un pro, donc nous sommes sûrs qu’il ira bien.

Publié à l’origine — 7:34 AM PT