Jake Paul dit que Zayn Malik a eu ce qu’il mérite contre le harcèlement de Yolanda et Gigi Hadid

Jacques Paul est allé dur sur Zayn Malik Samedi soir, l’appelant ad *** head, ajoutant qu’il méritait tout ce qui lui arrivait.

Jake était à Vegas, et alors qu’il se promenait dans le hall d’un hôtel, il a dit à propos de Zayn : « C’est un putain de fou. Ce type est un vrai connard. »

TMZ a cassé l’histoire… Zayn n’a plaidé aucun concours à 4 chefs d’accusation de harcèlement criminel après qu’il se serait engagé dans un match hurlant avec Yolanda Hadid et Gigi. Yolanda dit Zayn l’a poussée dans une commode. Il le nie.

Jake et Zayn ont boeuf de longue date … qui a commencé l’année dernière alors qu’ils séjournaient tous les deux dans le même hôtel de Vegas. On nous dit que Jake a demandé si Zayn allait faire la fête, et Zayn a répondu: « IDGAF si vous passez une bonne nuit. » Cela a continué à partir de là, avec Zayn qui aurait crié à Jake: « Qui diable pensez-vous que vous êtes? »

On nous dit que Zayn a même défié Jake, lui demandant s’il voulait le « tester ».