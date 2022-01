Jake Paul dit qu’il combattra Tyson Fury ou même John Fury avant d’accepter d’affronter à nouveau Tommy Fury

Tommy Fury poursuit toujours son combat avec Jake Paul, mais il semble que son frère et même son père aient plus de chances d’obtenir le salaire que lui.

L’ancienne star de Love Island devait affronter Paul le 18 décembre avant d’être contraint de se retirer du concours quelques semaines auparavant.

Le combat qui était si difficile à mettre en place n’a jamais eu lieu

Fury avait eu une côte cassée alors qu’il luttait contre une grave infection pulmonaire, ce qui a permis à Tyron Woodley d’obtenir le match revanche qu’il voulait tellement.

Paul mettrait Woodley KO au sixième round, mais Fury dit que ce sont les «six pires rounds de boxe que j’ai vus» jusqu’à ce point et il veut toujours affronter Paul.

« Le fait est qu’il y a une affaire inachevée ici et que ce combat doit avoir lieu, car comment peut-il être sérieux au sujet de se battre s’il n’a jamais combattu un boxeur auparavant? » dit Furie.

« Comment peut-il être sérieux à ce sujet ? Il ne cesse de faire référence à l’UFC. S’il veut aller combattre à l’UFC, ne mettez plus une paire de gants de boxe et allez combattre à l’UFC. Ne vous appelez pas boxeur si vous n’en avez jamais combattu.

Le couple devait se rencontrer le 18 décembre. Fury veut se réorganiser, Paul ne veut pas

« Ne vous y trompez pas, c’est le combat que je veux ensuite », a poursuivi Fury, « et je vérifierai toujours avec mon équipe chaque jour pour voir où nous en sommes avec cela. Mais il arrive un moment où j’ai ma propre carrière. Mon objectif n’a toujours pas changé.

«Mon objectif est d’être un champion dans ce sport. Et croyez-le ou non, combattre Jake Paul, ça ne me donne pas du tout ça. Combattre Jake Paul ne fera jamais de moi un champion de boxe. Alors Jake Paul, oui, c’est un grand combat. C’est un gros combat. Mais cela ne me permet pas vraiment de réaliser mes rêves.

S’adressant à Volume Sports, Paul a déclaré qu’il préférait affronter les membres de la famille de Tommy plutôt que de donner un salaire à son rival.

« Il veut le salaire. Mais je l’ai déjà dit, je ne veux pas me battre avec lui, il ne le mérite pas. Je préfère combattre Tyson Fury. Je combattrai son frère ou son père avant de combattre Tommy.

Curieusement, John Fury, le père de Tommy et Tyson, semblait prêt à combattre Jake à travers un écran de télévision lors d’une conférence de presse pour le combat initialement prévu.

Les chances de Paul d’affronter Tyson Fury sont minces, voire inexistantes. Tyson est le champion poids lourd WBC de 6 pieds 9 pouces avec des noms comme Anthony Joshua, Dillian Whyte et Oleksandr Usyk sur son radar.

Paul et Tommy finiront probablement par se battre étant donné l’argent qu’ils pourraient gagner, mais Tommy a clairement indiqué qu’il poursuivrait sa carrière si Jake ne saisit pas l’occasion de réorganiser leur concours.

