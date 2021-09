Jake Paul dit qu’il est “le visage du jeu de combat”, The Rock l’a mis sur son Instagram, mais Conor McGregor insiste sur le fait que son combat de retour à l’UFC fera plus de deux millions d’achats PPV avec Dustin Poirier adversaire possible

in

Conor McGregor prédit de grandes choses à son retour dans l’octogone.

La star de l’UFC est actuellement en train de retrouver une forme physique complète après la fracture de la jambe subie contre Dustin Poirier lors de son dernier combat et s’attend à ce que son retour soit l’un des pay-per-views UFC les plus achetés de l’histoire.

Instagram @thenotoriousmma

McGregor est de retour au gymnase quelques semaines seulement après une opération sur sa jambe cassée

Au cours d’une session de questions-réponses sur Twitter, McGregor a révélé qu’il pensait que la nuit de combat à son retour générerait plus de deux millions d’achats de PPV. Seule sa confrontation avec Khabib Nurmagomedov en 2018 a jamais fait plus que cela.

“J’ai huit des 10 meilleurs en l’état”, a déclaré McGregor à ses partisans. «Le retour, c’est deux millions de shadow boxing. Facile.

« Celui d’après, qui sait. J’ai envie de compléter le top 10 pour terminer mon contrat.

Cela suggère qu’il reste deux combats sur le contrat de McGregor avec Poirier, presque certainement le premier lorsqu’il est prêt à marcher à nouveau sans aide.

J’ai 8 des 10 premiers en l’état.

Le retour est le 2mill shadow boxing. Facile. Celui d’après, qui sait. J’ai envie de compléter le top 10 pour terminer mon contrat. https://t.co/ATXHM7V2kJ – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 août 2021

McGregor a également tiré sur ses rivaux en affirmant qu’il est le seul à réussir des “coups propres et savoureux”.

Sa vantardise et sa prédiction surviennent quelques jours après que Jake Paul ait relevé son dernier défi sur le ring de boxe, contre l’ancien champion des poids welters de l’UFC Tyron Woodley.

Paul, le boxeur devenu YouTuber, a maintenant une fiche de 4-0 et a même demandé à The Rock de jeter son poids considérable derrière lui.

L’ancienne star de la WWE a posté une photo de lui en train de regarder le combat à ses abonnés sur Instagram où il compte plus de 250 millions d’abonnés.

@JakePaul

Paul connaît sa valeur à en juger par sa bio

@JakePaul

Paul était ravi que son combat soit regardé par The Rock, qui est susceptible d’avoir conduit à quelques achats supplémentaires

Et Paul n’a pas peur de revendiquer la sienne. “Le visage du jeu de combat”, comme le lit sa biographie sur Twitter.

“Quand je mets cette merde dans ma biographie, je ne le dis pas seulement pour le dire”, a-t-il écrit. “Faites le calcul, faites le débat et quand tout reviendra, vous serez d’accord.”

Paul a eu quelques mots de sagesse pour McGregor, qui a tweeté après sa victoire par décision partagée sur Woodley ce week-end.

“Conor descend, je monte”, a-t-il déclaré après avoir dit à l’Irlandais d’arrêter de faire la fête et de retourner au gymnase.

L’Irlandais a déjà rejeté l’idée de combattre Paul, mais en tant que personne qui recherche les plus gros combats, vous ne trouverez pas plus gros que le joueur de 24 ans en ce moment, étant donné que Woodley a gagné son plus gros salaire de tous les temps.

Pourtant, McGregor peut s’attendre à être bien payé pour son prochain combat, après avoir vu son dernier combat avec Poirier engranger 1,8 million d’achats PPV.

