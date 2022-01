Jake Paul émet des conditions à Dana White pour le déménagement de l’UFC, combat avec Masvidal

Jacques Paul dit qu’il est prêt à entrer dans l’Octogone contre Jorge Masvidal — mais d’abord, il veut Dana Blanc faire quelques petites choses… qui pourraient grandement profiter à tous les combattants de l’UFC.

Le YouTuber vient d’exposer ses termes et conditions pour un combat potentiel contre le champion des poids welters, qui s’adressent directement à son patron … exigeant plus de salaire pour chaque concurrent de l’UFC, et beaucoup plus de participation dans l’entreprise également.

Bonne année @danawhite. Voici un vrai défi pour vous… Je vais immédiatement me retirer de la boxe et combattre Jorge Masvidal à l’UFC si vous acceptez: pic.twitter.com/bJScDVITvL – Jake Paul (@jakepaul) 1er janvier 2022 @jakepaul

Dans un article assez étonnant samedi, Jake a écrit… « Bonne année @danawhite. Voici un vrai défi pour vous… Je vais immédiatement me retirer de la boxe et combattre Jorge Masvidal à l’UFC si vous acceptez (ce qui suit).

Vous pouvez lire la lettre de JP par vous-même, mais pour résumer – il demande aux combattants d’obtenir un paiement minimum de 50 000 $ pour lancer des coups (au lieu d’un prétendu 12 000 $, qui, selon Jake, est la coupe actuelle), plus une part encore plus grande du gâteau vue d’ensemble … garantissant aux combattants au moins 50% de tous les revenus annuels de l’UFC.

1. L’ufc ne va pas me laisser aller pour de la monnaie.

2. Faites que 20 garantis plus Ppv et je suis sûr que l’ufc sera d’accord avec ça tant que je les casse leurs frais et ensuite je vous briserai volontiers la gueule. https://t.co/2rcWvGyBl3 – Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 21 décembre 2021 @GamebredFighter

Il dit que l’UFC a généré environ un milliard de dollars rien qu’en 2021 – donc essentiellement, il dit que 500 millions de dollars devraient être réservés et répartis entre les talents eux-mêmes. Wowza.

Il y a plus… Jake veut que Dana fournisse des soins de santé à long terme aux combattants, affirmant que d’anciens athlètes se sont plaints de lésions cérébrales causées par des combats. Si Dana met en œuvre ces demandes d’ici le 31 mars, JP dit qu’il se retirera de la boxe et viendra pour un contrat d’un combat avec JM.

Comme vous le savez peut-être, on a beaucoup parlé d’un éventuel combat entre ces deux-là – avec Masvidal lui-même attisant les flammes et lançant un défi, avec certaines mises en garde.

Si l’ufc dit toujours non parce que l’argent est encore trop bas, alors venez à l’ufc, signez un contrat de combat et nous pouvons stipuler que je ne peux boxer que dans la cage. Si je fais autre chose que ça, je te confierai mon sac à main. Venez et soyez payé et exposé. – Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 21 décembre 2021 @GamebredFighter

Jake termine par un appel aux combattants de l’UFC eux-mêmes… « Il est temps de prendre position et de créer de la valeur pour vous-mêmes et vos pairs. Vous méritez un salaire plus élevé, vous méritez des soins de santé à long terme, et surtout vous méritez la liberté. » Il ajoute : « Je ne suis pas votre ennemi, je suis votre avocat.

La balle est dans le camp de Dana maintenant !