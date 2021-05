Le youtubeur et boxeur Jake Paul a affronté Floyd Mayweather jeudi, dans l’aperçu de son frère, le combat de Logan Paul avec l’ancien champion du monde de boxe. Paul a décidé de retirer la casquette de Mayweather et ils ont fini par être séparés par leurs équipes respectives. Le match entre Logan Paul et Floyd Mayweather aura lieu le 6 juin à Miami.