Selon les rumeurs, Logan Paul et Mike Tyson se dirigeraient vers une confrontation au début de 2022.

Iron Mike a confirmé qu’il reviendrait sur le ring en février 2022 et il a été largement rapporté que Paul serait son adversaire.

Paul et Tyson seraient sur le point d’accepter une exposition

Cependant, Michael Bisping, membre du Temple de la renommée de l’UFC, n’aime pas les chances de Paul. Il pense aussi qu’il n’est pas non plus le meilleur boxeur de sa famille.

« Logan, tu sais, il est grand, tu sais, il est long. C’est un grand gars, il est athlétique », a déclaré Bisping dans une vidéo pour sa chaîne YouTube officielle. « Il a un très bon physique.

« Jake Paul est de loin le meilleur boxeur que je dirais. Si je devais choisir qui était le meilleur, je dirais que Jake Paul est bien meilleur mais Logan, vous savez, il a des compétences.

«Il peut certainement frapper et comme je l’ai dit, il est grand et athlétique et il apprendra du combat contre Floyd.

Melina Pizano/Matchroom

Logan et Jake Paul ont changé la boxe à bien des égards, avec de nouveaux yeux attirés par elle – un peu comme Tyson l’a fait dans les années 80 et 90

« Peut-être qu’il apprendra à gérer un peu mieux son réservoir d’essence. Mais il n’y a aucune chance que je ne voie pas Mike Tyson sortir et le mettre absolument à plat. »

Jake a une fiche de 4-0 avec trois KO et devrait maintenant affronter Tommy Fury le 18 décembre dans ce qui sera son premier vrai combat contre un boxeur.

Logan a une fiche de 0-1 en boxe professionnelle, mais a combattu Floyd Mayweather lors d’une exposition – en prenant la distance dans le processus – et semble prêt à affronter une autre légende dans une autre exposition à Mike Tyson.

Les Pauls ont clairement choisi leurs propres voies respectives, mais Bisping pense clairement que Tyson est l’homme pour finalement assommer l’un des frères Paul.

Michael Bisping travaille actuellement comme annonceur à l’UFC

Mais Tyson y croit-il ?

« Peut-être. Je suis un vieil homme, tu sais ? Je ne sais pas ce que je pourrais faire maintenant », a déclaré Tyson.

« Tout est possible, vous savez », a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé si combattre Paul était une possibilité.

« Parce qu’en faisant cela, nous avons un grand exposant d’organismes de bienfaisance à qui donner afin que les organismes de bienfaisance gagnent dans les deux sens. »

La dernière sortie de Tyson a eu lieu contre son compatriote légendaire Roy Jones Jr alors qu’ils se battaient pour un match nul en novembre 2020.