Jake Paul et Dana White commencent la nouvelle année en se tirant dessus à propos d’un combat potentiel à l’UFC

Dana White et Jake Paul ne travailleront probablement pas ensemble de si tôt. Entre les piques liées aux allégations d’utilisation de stéroïdes et d’abus de cocaïne, Paul a tenté de proposer au chef de l’UFC un accord pour garantir un combat avec Jorge Masvidal. Cela ne s’est pas bien passé avec White, qui a répondu dans un message vidéo avec son propre accord.

Paul tente d’obtenir un combat à l’UFC après avoir éliminé l’ancienne star Tyron Woodley, White tenant fermement son interdiction d’autoriser les combattants sous contrat à participer à d’autres sports de combat. Paul a proposé de se retirer définitivement de la boxe en échange d’un combat avec Masvidal. Mais ce n’est pas tout ce que Paul a demandé au chef de l’UFC.

Bonne année @danawhite. Voici un vrai défi pour vous… Je vais immédiatement me retirer de la boxe et combattre Jorge Masvidal à l’UFC si vous acceptez: pic.twitter.com/bJScDVITvL – Jake Paul (@jakepaul) 1er janvier 2022

Les demandes de Paul incluent l’augmentation du « salaire minimum des combattants par combat à 50 000 $ (c’est 12 000 $ maintenant) », il veut une « garantie » pour les combattants de l’UFC sur au moins « 50 % des revenus annuels de l’UFC », ce que Paul a noté était de 1 milliard de dollars en 2021 Enfin, Paul veut que White « fournisse des soins de santé à long terme à tous les combattants (vous avez précédemment dit que les lésions cérébrales faisaient partie du concert… imaginez que la NFL a dit cela). dommages », a écrit Paul.

« Vous avez 5 jours pour accepter et mettre en œuvre ce qui précède d’ici le 31 mars 2022. Une fois mis en œuvre, je me retirerai de la boxe, j’entrerai dans l’USADA et j’accepterai un accord de combat avec l’UFC pour combattre le menton faible Jorge », a poursuivi Paul. « À tous les combattants de l’UFC – il est temps de prendre position et de créer de la valeur pour vous-mêmes et vos pairs. Vous méritez un salaire plus élevé, vous méritez des soins de santé à long terme et surtout vous méritez la liberté. Soutenez-vous les uns les autres. Je ne suis pas votre ennemi, je suis votre défenseur … qui veut égoïstement mettre KO quelques-uns d’entre vous pour faire une grosse banque. »

White n’a pas accepté l’offre dans sa réponse, ripostant plutôt avec ses propres conseils et demandes dans une vidéo enflammée. « Vous avez déclaré publiquement que je consommais de la cocaïne. Je ne le fais pas. Alors je vous ai dit [that] vous pourriez me tester au hasard pour la cocaïne pendant les 10 prochaines années. Je crois que vous êtes un tricheur et je crois que vous utilisez des stéroïdes, donc je veux vous tester au hasard pour les deux prochaines années », a déclaré White dans la vidéo. « Et cette chose avec laquelle vous êtes sorti aujourd’hui, personne sur La Terre pense que vous avez vraiment écrit cela. Tu es trop stupide… Mais si vous pensez que vous pouvez le faire mieux que nous, [that] nous faisons tout de travers et vous traitez les combattants mieux que nous, assommez-vous. Lancez votre propre entreprise, c’est facile à faire. »

.@jakepaul tu n’as jamais répondu au challenge pic.twitter.com/1uzI9mur1T – danawhite (@danawhite) 2 janvier 2022

Le chef de l’UFC a également dit à Paul qu’il devrait se concentrer sur sa propre entreprise, aux côtés de son manager et de l’ancien comptable présumé de White. « Vous êtes en train de tanker. Vous ne pouvez pas vendre des pay-per-views. Vous appelez Jorge Masvidal parce que c’est une superstar du pay-per-view. Nate Diaz, Conor McGregor, Mike Tyson, ces gars sont tous des superstars. Vous Vous ne pouvez pas vendre des pay-per-views », a conclu White pour clôturer la vidéo.

Il semblerait qu’il y ait peu de place pour Paul dans le monde de l’UFC tant que White est aux commandes. L’utilisation de stéroïdes est une allégation qui n’est pas vraiment apparue contre Paul par rapport aux résultats douteux des combats auxquels lui et son frère Logan Paul ont participé ces dernières années. Paul a éliminé l’ancienne star de l’UFC Tyron Woodley lors de son dernier combat, qualifiant cela d’embarras pour White et l’organisation.