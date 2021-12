Jake Paul et Julia Rose prennent des mesures extrêmes pour le combat de Tyron Woodley (vidéo)

Jake Paul est sans doute le plus grand nom de la boxe des célébrités en ce moment. Et sans aucun doute, l’adversaire le plus coriace qu’il a affronté à ce jour est l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley.

En tant que tel, avant le match revanche de samedi entre Paul et Woodley, il va de soi que les deux hommes prendraient le combat au sérieux.

Paul et sa petite amie, la mannequin Instagram Julia Rose, semblent le prendre très au sérieux.

Lors d’une récente conversation avec Graham Bensinger, Paul a reconnu qu’il avait tenté de s’abstenir de devenir intime avec Rose avant son grand combat.

« Beaucoup de combattants en sont affectés, y compris moi-même et je suis sûr à 100 % [it’s not all mental], je ne crois pas au placebo, je dois faire l’expérience des choses par moi-même », a-t-il déclaré.

Cela dit, Paul a admis qu’il y avait eu quelques dérapages.

«Je n’ai raté qu’une ou deux fois à l’occasion parce que c’est sensiblement différent, et je prends plus de punition en m’entraînant si je fais ça. Mon coach BJ [Flores] sera comme ‘avez-vous fait l’amour la nuit dernière ?’ Et vous pouvez simplement le dire sans que je dise quoi que ce soit.

Compte tenu de la célébration de Paul et Rose après la première victoire du premier contre Woodley, il s’agit évidemment d’un assez gros sacrifice pour toutes les parties impliquées.

Il sera intéressant de voir si ce sacrifice finit par payer.

Paul entre dans le match revanche contre Woodley en tant que favori -215. Pour des raisons évidentes, sa taille, sa portée et son expérience globale de la boxe devraient donner à l’ancien champion de l’UFC autant de problèmes cette fois-ci qu’ils l’ont fait lors de leur premier combat.

Paul peut-il finalement continuer son incroyable séquence de victoires et se préparer pour le grand combat qu’il veut clairement ensuite? Le temps nous le dira.

