Jake Paul et Tommy Fury se sont affrontés dans les coulisses après que Problem Child ait vaincu Tyron Woodley, les deux camps de combattants ayant failli en venir aux mains

Jake Paul et Tommy Fury ont tous deux remporté des victoires dimanche soir, mais la paire a failli en venir à bout dans les coulisses également.

Fury a battu Anthony ‘Pretty Boy’ Taylor – qui fait partie de l’équipe de Paul – par une décision unanime et sans équivoque plus tôt dans la nuit avant que Paul n’obtienne une victoire par décision partagée sur l’ancien champion des poids welters de l’UFC Tyron Woodley.

La querelle Tommy Fury et Jake Paul semble ne pas s’arrêter de si tôt

Des mois avant l’événement, Paul et Fury avaient fait des allers-retours sur les réseaux sociaux avec une rivalité naissante. Cela s’est intensifié au point où Paul a montré des captures d’écran d’un DM de la partenaire de Fury, Molly-Mae Hague, mais il s’est rapidement avéré qu’elles étaient fabriquées.

À Cleveland, Ohio, dimanche, le couple s’est finalement retrouvé face à face après l’événement et, selon Fury, ils ont failli se battre sur le coup.

“Je viens de transpirer il y a environ 10 minutes, je faisais une interview là-bas et toute son équipe a atterri”, a expliqué Fury aux médias. “Big Jake Paul m’a répondu ‘duh, duh, duh’. Mais ensuite il m’a vu au bord du ring, j’étais penché sur les cordes, attendant d’y entrer… Voilà Logan [Paul], [shakes head] ‘Non, non, pas maintenant.’

« Ce ne sont pas des combattants. je dirais assez proche [to having a fight]. Je veux dire que je ne l’ai pas regardé en arrière mais j’étais prêt à jeter les mains là et puis. Cet homme est tout devant les caméras mais il ne comprend pas que moi et mon équipe allons y aller – maintenant.

Tommy Fury réagit à sa confrontation dans les coulisses avec Jake Paul après le combat de Tyron Woodley… [🎥 @ShowtimeBoxing] pic.twitter.com/bSBsughK3T – Michael Benson (@MichaelBensonn) 30 août 2021

« Nous ne nous soucions pas du nombre d’entre vous, nous resterons coincés. Ainsi, il peut vraiment compter ses bénédictions dans le couloir.

« 40 membres de son équipe de sécurité ont rompu parce que l’homme ne peut pas se battre, l’homme ne peut pas du tout se battre. Imaginez-le dans un combat de rue ? S’il vous plaît, il ne tiendrait pas trois secondes.

“S’il n’avait pas eu son équipe de sécurité avec lui, il n’aurait même pas… il serait passé directement devant moi”, a déclaré Fury.

“Jake Paul n’a rien en lui et je le vois dans ce couloir à ce moment-là. Il y a eu un moment dans ce couloir à ce moment-là où tout se passait entre sa sécurité, mon équipe et son équipe et il n’y avait que moi et lui, et j’avais l’air mort dans son âme. Et quand ces caméras ne sont pas là, il ne veut pas savoir.

Il semble acquis d’avance que Fury et Paul se rencontreront

«Soyons honnêtes, s’il voulait vraiment me combattre, j’aurais été dans ce ring à la fin du combat, à travers les cordes, allons-y. Il n’y a pas de retour.

« Mais il ne voulait pas de ça. Et la raison pour laquelle il ne voulait pas c’est parce que si j’entrais là-dedans, il ne pourrait pas revenir dessus. C’est pourquoi je n’étais pas sur le ring ce soir.

C’était la croyance commune que Fury et Paul se battraient à l’avenir, peut-être même le prochain. Mais après la victoire de Paul ce soir, le YouTuber devenu boxeur professionnel a suggéré qu’il prendrait un congé.

De plus, Woodley a déclaré qu’ils avaient déjà accepté un deuxième combat, une idée qui a suscité une légère réaction lorsqu’elle a été suggérée en direct.