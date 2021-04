Jake Paul et Triller changent le visage de la boxe? C’était la carte de combat qui avait présenté Snoop Dogg, une apparition de Justin Bieber, Oscar De La Hoya, tandis que Ric Flair officiait des “ combats de claques ”.

Jake Paul et Triller semblent préparer la tempête parfaite.

Sur le papier, c’est un boxeur professionnel. Il s’entraîne depuis deux ans, semble avoir le pouvoir naturel d’être un problème pour les novices et a une fiche de 3-0.

@jakepaul Instagram

Paul a revendiqué sa victoire contre Ben Askren a généré 75 millions de dollars

Il a maintenant affronté un autre YouTuber, un ancien joueur de la NBA à Nate Robinson et l’ancienne star de l’UFC Ben Askren. Aucun d’entre eux n’avait un match de boxe professionnel à son actif avant d’affronter Paul.

Et pourtant, Paul fait un camion plein d’argent pour ses combats. Le YouTuber, qui compte environ 23 millions d’abonnés, a gagné 690k $ rien qu’avec le sac de son combat avec Askren et dit qu’il a fait des millions d’autres grâce à des achats PPV.

Maintenant, une litanie de noms de la communauté MMA et au-delà veulent un morceau de la gueule impétueuse et bruyante.

Les fans veulent payer pour voir un héros faire taire le méchant. C’est ce que c’est et malgré les appels des puristes pour que Paul affronte un vrai boxeur – avec Tommy Fury apparemment le fleuret parfait à la fois en termes d’expérience et de marketing – pourquoi ferait-il cela?

.

Paul a l’attention de tout le monde et beaucoup de gens veulent être les premiers à l’assommer

Paul gagne beaucoup d’argent avec ces combats croisés contre des hommes généralement pas même dans sa catégorie de poids, encore moins le sport. La plate-forme de réseautage social Triller a remarqué le battage médiatique et s’est associé à sa façon unique de présenter l’action.

Lors de l’événement Paul vs Askren, nous avons vu Triller faire passer les choses au niveau supérieur avec leur présentation et cela n’a rien de comparable à ce que vous verrez sur ESPN, Sky Sports ou BT Sport. C’était de la folie, vraiment.

Comment le spectacle s’est ouvert

Aucun présentateur ne vous a parlé de l’ampleur du combat et de l’analyse. C’était l’icône du hip-hop Snoop Dogg et le comédien Pete Davidson qui roulaient et allumaient ouvertement de l’herbe.

Ce serait un thème commun tout au long de l’émission, mais nous avons rapidement appris que les jurons de tout type étaient très autorisés ici. Un sketch avec Steve Urkel et Snoop Dogg a suivi pour parler de la façon dont Triller est sur le point de prendre le relais.

. – .

Snoop Dogg a fumé de l’herbe sans souci dans le monde

Oscar De La Hoya a clairement passé un bon moment

Le boxeur légendaire a commenté les débuts de boxe de Frank Mir contre l’ancien champion des poids cruiser Steve Cunningham et son passage au micro n’est pas passé inaperçu.

Twitter était en feu avec le commentaire ridicule de De La Hoya où, à un moment donné, il a parlé de Mike Tyson comme l’une de ses inspirations.

L’ancien champion de l’UFC s’est demandé s’il avait dégusté quelques bières et a tweeté: «C’est l’événement le plus fou que j’aie jamais vu de ma vie. Et je ne peux pas l’éteindre.

@arielhelwani il ne bourdonne pas, Oscar De La Hoya est plâtré! C’est l’événement le plus fou que j’aie jamais vu de ma vie. Et je ne peux pas l’éteindre. – Daniel Cormier (@dc_mma) 18 avril 2021

Ric Flair a arbitré un combat de gifles

Si vous voulez faire venir la légende de la lutte, 16 fois champion du monde, Ric Flair, ce serait bien sûr pour un combat de gifles.

Flair a dicté les procédures et a même nargué les concurrents quand ils n’ont pas tout à fait atterri en disant qu’il aurait pu prendre la gifle. Le Nature Boy a célébré avec le vainqueur et a distribué sa marque de fabrique «WOO» – travail accompli.

Ric Flair est venu pour officier un combat de claque rien de moins! Justin Bieber et bien d’autres ont joué

Oui, Bieber a co-titré avec le combat Askren vs Paul et d’autres actes comme Doja Cat, Saweetie, Ice Cube et Snoop Dogg lui-même ont également joué.

Il y avait tellement d’actes musicaux qu’entre le premier combat et le second, il y avait une heure et 40 minutes. Si vous étiez à l’écoute du combat, la patience aurait été votre vertu.

.

Il n’y a aucun moyen que Justin Bieber n’ait pas coûté un joli centime pour jouer Snoop Dogg sur les commentaires

Ce n’est pas seulement que Snoop Dogg faisait des commentaires ou que Pete Davidson interviewait des gens dans leurs vestiaires, mais l’équipe de commentaires comptait au moins cinq personnes à tout moment, dans certains cas, elle en avait plus.

Cinq se sentaient beaucoup trop à certains moments. Mario Lopez, Davidson, Snoop et une foule d’autres ont rejoint les gars du jeu par jeu et bénissent Lopez pour avoir essayé de donner une analyse sur ce qui se déroulait.

Cependant, il n’y avait pas de jeu par jeu conventionnel avec un pro à la retraite en train de casser les choses. Au lieu de cela, Snoop faisait juste ce pour quoi il était génial et donnait un commentaire courant de son point de vue comme lui seul le pouvait.

. – .

Paul a célébré avec Snoop Dogg dans la cabine de commentaires juste après avoir assommé Askren