Jake Paul et Tyron Woodley face à face à Miami

MIAMI (4 juin 2021) – Le boxeur professionnel invaincu et star des médias sociaux Jake « The Troubled Kid » Paul s’est retrouvé face à son prochain adversaire, le quintuple champion de l’UFC Tyron Woodley au 5th Street Gym historique à East Miami. Jeudi avant leur combat cet été sur SHOWTIME PPV.

Voici ce que Paul et Woodley avaient à dire à Miami :

JAKE PAUL

“J’ai dit à (Woodley) que je doublerais ses gains s’il me gagnait, mais s’il perd, il devra payer ses gains à mon organisme de bienfaisance. Il manque de confiance. Pourquoi ne pas prendre le pari comme un combattant si vous savez que vous allez gagner ? Redoubler d’argent ? C’est le jour le plus rentable de votre vie et pouvez-vous le doubler ? Pariez sur votre conviction.

« C’est un bon puncheur. Il est connu pour assommer les gens, mais je pense que les gens seront obligés de me respecter quand je battra Tyron. Cependant, pour être honnête, ce n’est pas mon objectif. Je sais déjà à quel point je suis bon. Je sais que ce sera un autre combat facile. SHOWTIME est associé à moi. Ils sont témoins de l’avenir de la boxe.

« Il n’est pas aussi bon que moi. On remarque déjà des faiblesses dans tout son style et c’est lui qui doit apprendre à boxer. Il n’est pas agile. Les muscles ne se battent pas et il sera hors de son élément. C’est de la boxe, pas des arts martiaux mixtes, et il n’est pas possible d’apprendre à boxer en si peu de temps. Maintenant, nous allons vous montrer comment cet enfant de Disney battra à mort le quintuple champion du monde UFC. Ce sera hilarant.

«Je n’ai pas encore montré mes compétences. Gardez à l’esprit que je n’ai même pas encore combattu deux rounds en tant que professionnel. Je n’ai pas encore été frappé au visage et personne n’a pu me voir résister avec mon menton combattant de près. Soit dit en passant, je suis le genre de combattant qui s’améliore au fur et à mesure que le combat progresse. Je le prouverai s’il sort du premier tour.

« J’ai prédit chacun de mes combats. Ben Askren, premier tour. Nate Robinson, premier tour. Il est arrivé à la seconde. Je ne pense pas que Tyron atteindra un troisième tour. Ils ne sont peut-être pas témoins de mes compétences en boxe, pour être honnête. »

TYRON WOODLEY

« J’ai toujours voulu boxer, mais je n’en ai jamais eu l’occasion jusqu’à présent. Mon rival est un garçon qui frappe fort et qui a beaucoup de force. Il est capable de bien se battre avec son timing, son rythme et son jeu de jambes. Ce sera une excellente plate-forme pour moi de montrer ce que je peux faire à l’intérieur d’un ring.

« Il n’a pas combattu depuis longtemps, mais d’après ce que j’ai pu voir, il a une bonne défense. Nate le chercha, il se protégea puis sortit pour l’assommer.

“Il ne peut pas me tromper avec” Je ne suis qu’un YouTuber “. C’est un combattant. Vous ne pouvez plus dire que vous êtes un YouTuber. Vous n’êtes pas allé à Disney depuis longtemps. C’est comme si je dirais que je suis juste un lutteur universitaire et que je ne frappe pas les gens.

“Je veux juste m’amuser. Je veux m’entraîner dur. Je veux améliorer. Je veux faire les choses à ma façon et laisser ma marque dans l’histoire. Je fais toujours l’histoire. Parfois, ils ne me donnent pas le crédit, mais je suis toujours le premier à quelque chose. Les autres combattants me demandent toujours des conseils sur ce qu’ils devraient faire mieux ou ce qu’ils font mal. Maintenant, c’est à mon tour de le faire moi-même.”