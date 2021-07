Jake Paul et Tyron Woodley font un pari ridicule sur le tatouage pour le perdant du combat du 29 août

La conversation poubelle entre Jake Paul et Tyron Woodley bat son plein avant le combat prévu du couple le 29 août.

Woodley, quintuple champion des poids mi-moyens de l’UFC, participera à son concours de boxe contre la star de YouTube devenue combattante professionnelle dans l’Ohio.

Afficher l’heure

Paul a été confronté à son test le plus difficile en tant que boxeur lorsqu’il affronte l’icône de l’UFC Woodley

Paul a une fiche de 3-0 avec trois KO, mais tous ses adversaires ont été des boxeurs pour la première fois et ils n’ont certainement pas été entraînés par l’un des plus grands boxeurs de tous les temps à Floyd Mayweather.

Mais néanmoins, Paul, comme toujours, était d’humeur confiante alors que le couple s’adressait aux médias pour la deuxième fois depuis la confirmation de leur combat.

Et il est allé plus loin en faisant un pari avec Woodley qui aurait des conséquences qui pourraient durer toute une vie pour le perdant.

« Faisons un nouveau pari maintenant. Si je te bats, tu dois te faire tatouer « J’aime Jake Paul », mais si tu me bats, je me fais tatouer « J’aime Tyron Woodley sur moi, et tu dois le publier sur ton flux Instagram.

« Accord ou pas ? Êtes-vous confiant ou non? Ce gars n’a aucune putain de confiance en soi.

Woodley a dûment demandé à la presse présente s’il devait ou non accepter le pari : « Vous pensez tous que je devrais le faire ? “Pari. Accord.”

Afficher l’heure

Paul a suggéré le pari ridicule alors qu’ils s’affrontaient devant les médias

Afficher l’heure

Woodley n’a pas hésité à accepter le pari de Paul avec la paire tremblant dessus

Le couple l’a ensuite officialisé en se serrant la main alors que Paul posait une question à ses quatre millions de followers sur Twitter.

Le jeune homme de 24 ans a réalisé un sondage demandant si Woodley devait se faire tatouer sur l’avant-bras, le visage, la poitrine ou le mollet.

Paul a ensuite affirmé que Woodley serait la ” risée d’Internet “, prédisant qu’il éliminerait son adversaire en trois tours.

Il a poursuivi: «Vous n’avez jamais participé à un combat comme celui-ci, vous n’avez jamais participé à un combat de cette ampleur.

« Toute la communauté MMA compte sur vous pour m’assommer mais vous allez être la risée d’Internet.

Où Tyron Woodley devrait-il se faire tatouer « I love Jake Paul » ? – Paul Paul (@jakepaul) 13 juillet 2021

«C’est de loin mon combat le plus difficile et c’est ce que je veux, je veux augmenter les compétences de mes adversaires, partir et me mettre au défi. Il boxait quand j’étais sur la chaîne Disney.

“Vous verrez une clinique de boxe mise en place et cet homme ne fera pas plus de trois rounds.”

Il a conclu : « Je pense que le secret est sorti du sac ; Je m’entraîne avec certains des meilleurs combattants du monde et quand j’éliminerai Tyron, les gens diront que je suis la vraie affaire.

« Je vais l’emmener dans les eaux profondes et le faire se noyer ; c’est mon combat décisif.