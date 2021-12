Jake Paul et Tyron Woodley se préparent pour une trilogie si l’ancien champion de l’UFC peut se venger de YouTuber après avoir remplacé Tommy Fury

Tyron Woodley a confirmé qu’il y avait une clause de revanche dans son contrat pour affronter Jake Paul.

L’ancien combattant de l’UFC et YouTuber se battront à nouveau après que Paul ait remporté une décision partagée plus tôt cette année.

Amanda Westcott/Showtime

Jake aura désormais une revanche avec Tyron Woodley au lieu de combattre Fury

Woodley a remplacé Tommy Fury après que le boxeur britannique a dû abandonner en raison d’une blessure aux côtes et d’une maladie.

Si le joueur de 39 ans venait à venger sa défaite du 18 décembre, ils devraient alors se battre pour une trilogie.

« Oui, il y a une clause de revanche là-dedans », a déclaré Woodley à TMZ.

« Après que je vous ai assommé, M. Betting Man, allez-vous courir ? Veux-tu essayer de combattre quelqu’un d’autre, ou vas-tu venir chercher ce travail ? »

Woodley a dû se faire tatouer « I Love Jake Paul » après avoir perdu contre le YouTuber la première fois.

Woodley s’est fait tatouer après avoir perdu contre Jake Paul, mais maintenant Paul a un nouveau pari

Cette fois, Paul a dit qu’il y avait 500 000 $ offerts s’il était battu dans leur match revanche,

Lorsqu’on lui a demandé s’il se ferait enlever son tatouage, Woodley a répondu : « Pourquoi ? C’est une partie de l’histoire. Je me promène et je vois des gens avec des conneries sur le visage et je me demande pourquoi ils ne peuvent pas trouver de travail.

« C’est une partie de l’histoire. Pour moi, j’avais l’impression d’avoir gagné le combat. Je vais y retourner et gagner ce combat et gagner par KO et passer à une trilogie et le refaire et ne laisser aucun doute.

« C’est le vrai sans aucun doute. Il fait les gros titres maintenant, mais pour moi, c’était sans aucun doute la première fois.

Paul est convaincu qu’il peut battre à nouveau Woodley

«J’ai regardé le combat hier soir, comment perdez-vous quatre, cinq, six, sept, huit. Il n’a pas gagné un tour après quatre et il a clairement perdu le quatrième tour.

«J’ai eu le knockdown et c’était 10-8, donc il n’y avait aucun doute la première fois. C’est le clou dans le cercueil.

« C’est ce que j’aurais dû faire la première fois. La troisième fois ne fera aucun doute.

« Si je regarde ma main, cela me rappellera le camp d’entraînement difficile, me rappellera d’avoir l’opportunité de rectifier la situation et de le faire. »