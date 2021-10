Jake Paul explique la faille que Tyron Woodley a trouvée avec son tatouage et ne s’engagera pas à se venger, dit qu’il veut devenir champion du monde de boxe

Tyron Woodley s’est finalement fait tatouer Jake Paul, à l’incrédulité d’à peu près tout le monde.

Cela signifie-t-il que l’ancien champion de l’UFC va avoir son match revanche avec Paul ?

Paul est si influent qu’il a même décoré des combattants en tatouant son nom dessus afin de se battre, comme en témoigne l’encre de Woodley

S’adressant à talkSPORT sur le lancement de sa société de promotion MVP, Paul n’a pas souhaité affronter à nouveau Woodley, mais a une théorie derrière son tatouage.

“Voyons ce qui se passe. Il avait trois ou quatre semaines de retard sur le tatouage, il a laissé le battage médiatique s’éteindre », a expliqué le joueur de 24 ans.

“Je pense qu’il a eu un appel avec ses comptables et il a vu combien d’impôts il devait payer et il s’est dit” oh, mec, j’ai besoin de me faire tatouer maintenant “.

“La chose étrange à ce sujet, et je le dis tout de suite, c’est que le tatouage est sur son majeur et qu’il est fait d’une manière où il peut le changer pour dire” f *** Jake Paul “.

Voici comment Paul a répondu à Woodley

“Il l’a fait pour que je ressemble à un F ou qu’il puisse être changé en ça, donc je pense personnellement qu’il va le changer pour dire f *** Jake Paul sur son majeur.

«Ça va parfaitement avec ça, alors je l’appelle tout de suite. Il essaie de trouver des failles et d’être habile, mais il n’est pas aussi intelligent qu’il le pense », a déclaré Paul.

Paul a suggéré qu’il ferait une pause dans la boxe après son combat avec Woodley et il a dit à talkSPORT qu’il partait probablement en vacances avec sa petite amie sous peu, mais il n’a certainement pas fini la boxe.

À propos de ses objectifs en boxe, Paul a déclaré: “Je pense qu’il faut écrire l’histoire et laisser un impact éternel sur le sport où les gens parleront de” OK, en 2020, lorsque Jake Paul est entré dans le sport, cela a changé pour toujours “.

Amanda Westcott/Showtime

Paul a pris d’assaut la boxe et prévoit maintenant de prendre le relais en dehors du ring également

« Pour moi, c’est ce qui me motive vraiment. Mais en second lieu, il s’agit simplement de gagner et de continuer à battre les gens.

“J’ai des gens sur ma liste que je veux retirer et puis il y a une partie de moi qui est comme toi, puisque je fais tellement ça, je suis bon, je ne fais que m’améliorer, pourquoi ne pas devenir un monde champion?

“Je pense que l’histoire parfaite serait que ce gamin est entré dans le sport, est allé 10-0, est devenu champion du monde puis a plongé.”