Jake Paul explique pourquoi il a choisi le combat contre Tommy Fury et a refusé la revanche de Tyron Woodley même après que l’ancienne star de l’UFC se soit fait tatouer, dit qu’il giflera ‘b ****’ Nate Diaz

Jake Paul est sur une trajectoire de collision avec Tommy Fury le mois prochain et non son dernier ennemi, Tyron Woodley.

Paul a battu Woodley par décision partagée en août et dans le cadre de la défaite, Woodley a dû se faire tatouer « J’aime Jake Paul ».

Woodley s’est fait tatouer après avoir perdu contre Jake Paul

Le pari a ensuite été modifié de sorte que si Woodley se faisait tatouer, il obtiendrait le match revanche qu’il souhaitait si chèrement.

Le mois dernier, Paul a accepté de combattre Fury le 18 décembre et Woodley, malgré le tatouage, a été laissé de côté.

« Au moment où il a obtenu le tatouage, nous étions déjà passés à combattre Tommy Fury et à faire en sorte que cette négociation de combat se produise », a déclaré Paul à TMZ Sports. «Je ne pense pas que les gens veulent vraiment revoir Tyron contre Jake Paul. Il a eu sa chance.

Il a été rapporté que la bataille de Paul avec Woodley a fait environ 500 000 achats à la carte. C’est un nombre très respectable, mais toujours environ la moitié de ce que beaucoup projetaient et de ce que son frère, Logan, a réellement fait avec Floyd Mayweather.

Amanda Westcott/Showtime

Woodley poursuivait un match revanche avec Paul ayant perdu contre le boxeur devenu YouTuber

Il y a certainement un potentiel pour Paul de tirer plus de chiffres et d’argent avec Fury, surtout compte tenu de leurs bœufs en ligne et de leurs fracas en personne, qui se sont avérés tomber sur la carte Paul et Woodley.

« Il y a 500 000 $ en jeu », a déclaré Paul. « S’il me bat – soyons réalistes – s’il me bat, je dois lui donner 500k, et quand je le bats, il change son nom en Tommy Fumbles. Légalement. »

C’est le test le plus difficile de Paul à ce jour sur papier. Fury est le concurrent le plus grand, le plus lourd et le plus jeune auquel le YouTuber devenu boxeur professionnel a été confronté et il est le premier boxeur professionnel réel.

Mais, le frère cadet du champion des poids lourds WBC Tyson Fury est encore un novice dans le sport. Il a une fiche de 7-0, mais il n’a pas encore vraiment impressionné.

Deux combattants invaincus s’affronteront en décembre

Que Paul gagne ou non, il a beaucoup de prétendants qui aimeraient avoir la chance de le mettre KO. La star de l’UFC, Nate Diaz, figure en bonne place sur cette liste.

Diaz n’a plus qu’un combat pour son contrat UFC et beaucoup pensent qu’il testera le libre arbitre après cela, principalement parce qu’il pourrait facilement combattre Paul.

Mais Paul ne semble pas intimidé par le joueur de 36 ans.

« Au compte de qui ? (Nate Diaz) a les meilleures mains ? Paul a dit lorsqu’on lui a demandé de faire face à Diaz. « Qui a dit ça? Ce gars a environ 40 défaites à son actif. (Mais) oui, bien sûr. Je vais le réduire en bouillie, pas de problème, pas de problème. Je vais Stockton gifler la merde de cette salope. «

Nate Diaz est l’une des stars les plus populaires de l’UFC