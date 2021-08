Jake Paul explique sa relation surprise avec la star du Real Madrid Vinicius Jr et prédit l’ouverture des matches de Premier League sur talkSPORT

Jake Paul a révélé qu’il recevait des DM encourageants de l’attaquant du Real Madrid Vinicius Jr chaque fois qu’il gagnait par KO.

Le YouTuber 3-0 (3 KOs) devenu boxeur a raconté à talkSPORT sa relation surprise avec la star brésilienne, car il semble que son changement de carrière ait attiré l’attention de ses collègues sportifs.

Esther Lin/SHOWTIME

Le prochain combat de Jake Paul sera contre Tyron Woodley le 29 août

Interrogé sur son intérêt pour le football ou le «football», Jake a admis à James Savundra de talkSPORT: «Je ne le suis pas du tout.

« Je suis surtout les joueurs, mais c’est à peu près tout.

« Vinicius Jr, c’est mon gars.

«Nous nous soutenons tous les deux, il m’envoie un DM chaque fois que j’assommer quelqu’un.

“Il l’a tué.”

.

Jake a révélé qu’il échangeait des DM avec Vinicius Jr

Malgré son manque d’expertise dans le domaine, Jake n’a pas eu peur de faire des pronostics pour la journée d’ouverture de la saison de Premier League.

Manchester United vs Leeds, Everton vs Southampton et Norwich vs Liverpool seront tous diffusés en direct sur le réseau talkSPORT dans le cadre de GameDay ce samedi.

Concernant le coup d’envoi de 12h30, Jake a déclaré: “Je dois y aller avec Manchester, 2-0.”

Il a ensuite prédit le coup d’envoi de 15 heures sur talkSPORT2: “Je vais Everton 3-2.”

Pour le match de 17h30, Jake a conclu: “Je dois y aller avec Liverpool, je dis que ça va être une explosion, 5-0.”

GameDay est de RETOUR sur talkSPORT ce samedi alors que nous vous apportons des commentaires en direct de TROIS matchs de Premier League, à commencer par Manchester United vs Leeds à 12h30