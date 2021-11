Jake Paul fait une déclaration étrange à Mike Tyson, Muhammad Ali et Floyd Mayweather alors que Tommy Fury dit à YouTuber qu’il aurait dû combattre Tiger Woods

Le boxeur YouTube Jake Paul pense s’être plus testé que Mike Tyson, Muhammad Ali et Floyd Mayweather après quatre combats.

La star d’Internet se prépare pour son cinquième combat contre Tommy Fury le 18 décembre en Floride, alors que Paul cherche à étendre son record d’invincibilité depuis qu’il est devenu professionnel.

Amanda Westcott/Showtime

Jake a une fiche de 4-0 (3 KO) en tant que pro

Cependant, beaucoup pensent que son record de 4-0 est flatteur, étant donné que ces combats étaient contre un autre YouTuber, un joueur de basket-ball et deux combattants MMA vieillissants, ce qui signifie que Paul n’a pas encore boxé un boxeur professionnel.

Sa victoire la plus récente, une victoire par décision partagée contre l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley, a forcé certains à le prendre plus au sérieux.

Et Paul pense que le combat a été plus difficile que tout ce que les légendes de la boxe Tyson, Ali ou Mayweather ont affronté au début de leur carrière.

Dans une récente interview sur sa victoire contre Woodley, Paul a déclaré : « C’était mon premier vrai test que j’ai réussi. Un champion de l’UFC qui a dominé l’UFC avec sa grosse main droite.

«Il m’a frappé avec un tir au quatrième tour qui n’était rien. Je l’ai mangé très facilement et j’ai continué à bouger.

Amanda Westcott/Showtime

Paul a récemment battu le combattant de MMA Woodley par décision partagée

« J’ai trouvé un moyen de gagner et j’ai réussi mon premier test lors de mon quatrième combat professionnel. »

‘The Problem Child’ a ajouté: « Personne de Muhammad Ali à Mike Tyson à Floyd Mayweather ne se testait autant que je l’étais lors de mon quatrième combat.

« J’ai beaucoup appris sur moi-même, sur ce dont je suis capable et sur mes performances sous pression.

« J’ai hâte d’apporter cette expérience à mon prochain combat. »

Fury, la star de Love Island et demi-frère du champion des poids lourds Tyson, est un boxeur professionnel avec une fiche de 7-0 et, avec des attributs physiques similaires à ceux de Paul, représente un test plus authentique.

Et Fury s’attend à exposer le record de Paul, lui disant qu’il aurait dû s’en tenir à l’écart des boxeurs et combattre quelqu’un comme le golfeur légendaire Tiger Woods.

Amanda Westcott/Showtime

Fureur [right] battre le partenaire d’entraînement de Paul Anthony Taylor la dernière fois

Fury a déclaré au Mirror: « J’ai retiré cela de son combat avec Tyron Woodley: l’homme a obtenu une victoire par décision partagée; cela signifie que vous venez de gagner contre un combattant UFC à la retraite de 40 ans.

« Mon dieu, bravo. Bon travail, mon pote. Vous venez de battre un homme de 40 ans.

«Lorsque vous entrez avec un jeune de 22 ans qui a fait cela toute sa vie, vous souhaiterez vous en tenir à payer les combattants de l’UFC et les joueurs de basket-ball.

« Vous auriez dû aller combattre Tiger Woods, pas quelqu’un qui l’a fait toute sa vie, parce que vous allez avoir un gros choc.

« C’est toi qui vas t’effondrer.