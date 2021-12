Jake Paul fait une grande offre publique à Jorge Masvidal, qui la rejette instantanément et en demande plus, tandis que YouTuber devenu boxeur cible également l’ancien champion du monde de boxe Julio Cesar Chavez Jr.

Jake Paul a publiquement offert à Jorge Masvidal 5 millions de dollars (plus un pourcentage des ventes de PPV) pour un prochain combat avec lui.

Cependant, la star de l’UFC a immédiatement riposté et rejeté l’offre, exigeant plutôt le quadruple de ce nombre – 20 millions de dollars.

.

Jake a laissé Woodley à froid avec une main droite brutale

Le YouTuber devenu boxeur KOd Tyron Woodley passera à 5-0 (4 KOs) en tant que boxeur professionnel samedi soir.

Il est maintenant à la recherche de son prochain défi en 2022.

Masvidal était au bord du ring pour le combat, tout comme Nate Diaz, et Jake les a tous les deux appelés après la victoire.

S’exprimant mardi sur le podcast IMPAULSIVE de son frère Logan Paul, Jake a déclaré: « Masvidal, j’ai une offre pour vous en ce moment.

« 5 millions de dollars garantis, plus PPV.

« Faisons en sorte que cela arrive. C’est le maximum que vous aurez jamais payé.

« Papa Dana n’a qu’à vous libérer de votre contrat. Vous travaillez pour l’UFC, vous êtes une garce en gros.

.

Masvidal est l’un des noms vedettes de l’UFC

Si l’ufc dit toujours non parce que l’argent est encore trop bas, alors venez à l’ufc, signez un contrat de combat 1 et nous pouvons stipuler que je ne peux boxer que dans la cage. Si je fais autre chose que ça, je te confierai mon sac à main. Venez et soyez payé et exposé. – Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 21 décembre 2021

En réponse, Masvidal a riposté sur Twitter.

Il a tweeté : « 1. L’UFC ne va pas me laisser aller pour de la monnaie.

« 2. Faites que 20 garantis plus PPV et je suis sûr que l’UFC sera d’accord avec ça tant que je les interromps leurs frais. Et puis je te briserai volontiers la gueule.

« Si l’UFC dit toujours non parce que l’argent est encore trop bas, alors venez à l’UFC, signez un contrat d’un combat et nous pouvons stipuler que je ne peux boxer que dans la cage.

« Si je fais autre chose que ça, je te confierai ma bourse. Venez et soyez payé et établi.

.

Anderson Silva a battu Julio Cesar Chavez Jr en juin

Masvidal n’est pas le seul adversaire cible de Jake.

Comme toujours, il garde ses options ouvertes et a également exprimé son intérêt pour un combat avec l’ancien champion du monde de boxe Julio Cesar Chavez Jr.

Chavez Jr est le fils de la légende mexicaine Julio Cesar Chavez et a été très apprécié en tant que champion en 2012.

Plus récemment, cependant, il a eu des problèmes en dehors du ring et y a été décevant, subissant une défaite humiliante contre Anderson Silva en juin.

Jake a demandé à son manager Nakisa Bidarian de se battre ensuite avec Chavez Jr, selon un article de BAVAFA Sports de Bidarian.

Jake a demandé à son manager d’essayer de se battre contre Chavez Jr