Jake Paul fait une nouvelle offre révisée à Dana White pour qu’il se retire de la boxe et combatte Jorge Masvidal à l’UFC alors que YouTuber devenu boxeur riposte aux accusations de stéroïdes

Jake Paul a mis à jour les termes de son offre à Dana White, promettant de se retirer de la boxe et de combattre Jorge Masvidal dans l’octogone si le président de l’UFC accepte ses conditions.

Jake a été un critique virulent de Dana et a accusé de ne pas traiter correctement ses combattants.

Jake et Dana sont au milieu d’une guerre des mots

Le week-end dernier, il a tweeté : « Bonne année Dana White. Voici un vrai défi pour vous.

« Je vais immédiatement me retirer de la boxe et combattre Jorge Masvidal à l’UFC si vous acceptez… »

Il a ensuite publié une liste de demandes pour le président de l’UFC.

Les exigences se lisent comme suit : « 1) Augmenter le salaire minimum des combattants par combat à 50 000 $ (c’est maintenant 12 000 $).

« 2) Garantir aux combattants de l’UFC 50% des revenus annuels de l’UFC (1 milliard de dollars en 2021).

« 3) Fournir des soins de santé à long terme à tous les combattants (vous avez déjà dit que les lésions cérébrales faisaient partie du concert… imaginez que la NFL a dit cela). De nombreux anciens de l’UFC ont déclaré publiquement qu’ils souffraient de lésions cérébrales.

« Vous avez cinq jours pour accepter et mettre en œuvre ce qui précède d’ici le 31 mars 2022. Une fois mis en œuvre, je me retirerai immédiatement de la boxe, j’entrerai dans l’USADA et j’accepterai un accord d’un combat avec l’UFC pour combattre le menton faible Jorge [Masvidal]. «

Dana ne prend apparemment pas l’offre de Jake au sérieux

Maintenant, Jake a mis à jour sa proposition.

Il a tweeté jeudi: « Dana dernier jour pour accepter mon offre, vous êtes un bon négociateur.

« Dans un effort pour combler l’écart, je suis prêt à réduire ma demande à 40 000 $ min, 40 % du régime pour les 5 premières années et les soins de santé à long terme.

« Accord? Ou faites-vous une autre vidéo selfie montrant au monde à quel point je suis dans votre tête ? »

Jake a également tweeté sur les accusations de stéroïdes que le président de l’UFC a portées contre lui.

Il a répondu: « Dana White a affirmé que mes combats étaient réparés et ALORS a affirmé que je prenais des stéroïdes.

« Donc, je suis sous stéroïdes pour gagner des combats qui sont déjà fixés pour que je gagne ? Cela semble logique.

