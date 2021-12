Jake Paul gagne à nouveau… Et maintenant ? De plus, la fin emphatique de Derrick Lewis jusqu’en 2021.

En direct de Spotify Greenroom, Petesy et Chuck réagissent à un autre KO de Jake Paul contre Tyron Woodley, abordant toutes les questions sur la résilience de Paul, l’héritage de Woodley, le pouvoir de star de Paul et si cela suffit pour attirer Conor McGregor, Jorge Masvidal ou Nathan Diaz dans le futur. De plus, Hobnobbin ‘Helwani fait une apparition dans les rues de Tampa pour parler de son expérience en couvrant le combat et un autre 10-7 qu’il a couché ce soir. Et à la fin de l’épisode, Petesy et Chuck brisent un autre KO massif de Derrick Lewis d’un Greenroom plus tôt dans la soirée (1:15:42).

Hôtes : Petesy Carroll, Chuck Mindenhall

Producteur : Troy Farkas

