Jake Paul, indifférent à se venger de Tyron Woodley : “Il l’a gâché en ne se faisant pas tatouer”

En ce qui concerne votre avenir dans la boxe professionnelle, Jacques Paul a très peu d’intérêt à re-partager la chaîne avec Tyron Woodley.

Paul est passé à 4-0 en tant que boxeur en battant l’ancien champion poids welter de LA. UFC par décision partagée le 29 août sur un panneau d’affichage organisé par Showtime Sports.

Compte tenu de la proximité du concours, un deuxième chapitre se profilait comme une possibilité. Néanmoins, l’influenceur de 24 ans est prêt à tourner la page, et tout en partie sur le pari d’un tatouage que Woodley n’a pas réussi à livrer.

“Je me dis ‘où est le tatouage ?’ Maintenant, il dit que je dois signer le contrat (de la revanche) et que là, il se fera tatouer », a expliqué Paul lors d’une interview sur le podcast. Envoi complet (via MMA Fighting). «Le tatouage était un pari avant le combat, alors maintenant il essaie de le changer pour obtenir une revanche. Cela n’a pas de sens pour moi (encore boxer Woodley). S’il s’était fait tatouer, que la vidéo était devenue virale et que tout le monde me poussait, alors je me dirais : “Je dois le faire”. Mais il l’a ruiné.

Bien qu’il ne ferme pas tout à fait la porte à Woodley, Paul a révélé qu’il avait l’intention de rencontrer un vrai boxeur.

“Il dit : ‘Je le ferai quand tu m’enverras le contrat.’ Non. Vous l’avez raté. Faites-vous tatouer et laissez-moi décider à partir de là. Mais je pense que je vais me concentrer sur des choses plus grandes et meilleures. Je veux combattre un vrai boxeur. (…) Je pense que Tommy Fury est en tête de liste ».

Fury, demi-frère de Tyson, a prolongé son invaincu en tant que professionnel (7 – 0) en battant Anthony Taylor sur le panneau d’affichage du 29 août.

Après l’événement, Paul et Fury se sont rencontrés dans les coulisses, ce qui a conduit à des spéculations sur une éventuelle rencontre entre les deux.

