Jake Paul insulte Billy Joe Saunders en suggérant qu’il pourrait battre Canelo Alvarez en trois ans

Jake Paul a affirmé que Billy Joe Saunders ” se bat comme un poulet sauvage ” et prouve qu’il pourra défier Canelo Alvarez à l’avenir.

Le YouTuber 3-0 devenu boxeur a maintenant réitéré son désir d’affronter le roi mexicain livre pour livre dans un avenir pas si lointain.

Esther Lin/SHOWTIME

Jake Paul a une fiche de 3-0 (3 KO) en tant que boxeur professionnel

Jake a d’abord dit qu’il voulait combattre Canelo dans cinq ans.

Il a maintenant réduit cette durée à trois ans.

Après la conférence de presse de son quatrième combat pro avec Tyron Woodley le 29 août, il a plaidé sa cause.

Jake a déclaré aux journalistes: «Si Billy Joe Saunders, qui se bat comme un poulet sauvage, peut obtenir un salaire contre Canelo et durer autant de tours.

« Ou Avni Yildirim, le ‘guerrier turc’ peut y aller et durer trois rounds. Yildirim n’a pas lancé un seul putain de coup de poing.

Michelle Farsi/Boxe Matchroom

Canelo a arrêté Billy Joe Saunders en mai

Ed Mulholland/Salle de match

Avant cela, il a fait exploser Yildirim

«Je suis un bien meilleur combattant que ces deux boxeurs.

«Je suis plus grand, plus rapide, plus fort, plus athlétique.

«Donc, si ces gars peuvent y aller et s’accrocher avec Canelo, Jake Paul peut-il en trois ans faire 12 rounds et le battre? On verra.

“Ne le mettez pas au-delà [me]. “