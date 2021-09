Jake Paul, intéressé par Jorge Masvidal comme prochain adversaire : “Ce serait mon plus grand défi”

Jake Paul en route pour son match avec Tyron Woodley

Jacques Paul Il anticipe déjà ce qui sera sa cinquième présentation en boxe professionnelle. Et les options ne manquent pas.

Le 29 août, Paul a prolongé son invaincu 4-0 avec une victoire par décision partagée contre Tyron Woodley, et avec la possibilité d’un match revanche avec l’ancien champion poids welter de l’UFC de plus en plus éloigné, l’influenceuse de 24 ans s’est sérieusement intéressée à un crossover avec Jorge Masvidal.

Avis

“Personnellement, j’aimerais que ce soit Masvidal”, a commenté Paul dans L’heure du MMA avec Ariel Helwani (via MMA Fighting). «Surtout pour la merde dont on a parlé. Par son nom. Parce qu’il est encore dans son meilleur moment et parce qu’il y a un combat au milieu. Je viens de battre ton garçon, Tyron.

Alors que Masvidal assistait Paul lors de sa préparation pour son match avec Ben Askren, l’ex-acteur de Disney n’a pas apprécié que le champion “BMF” penche vers une victoire pour Woodley, son ancien coéquipier dans Meilleure équipe américaine.

Au-delà de son intérêt, Paul a reconnu qu’il serait complexe de finaliser le combat en raison des obligations contractuelles auxquelles Masvidal est lié. UFC.

Espérons que Dana (White) puisse le libérer de son contrat, mais nous ne sommes pas sûrs que cela se produira. Personnellement, je pense que ce serait mon plus grand défi. Le gars le plus dur et le plus grand nom. Le plus pertinent aujourd’hui. Je pense que c’est le combat qu’il faut mener. Je pense que cela arrivera à un moment donné, mais c’est celui qui est en haut de ma liste. »

Après avoir été éliminé par le champion poids welter, Kamaru usmanEn mai, Masvidal espère revenir dans l’Octogone avant la fin de l’année.

