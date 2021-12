Jake Paul : « Je donne à Tyron 500 000 $ de plus s’il peut m’assommer »

Le youtubeur et boxeur débutant Jake Paul a dissipé de nombreuses rumeurs sur lui-même au fil des ans, mais la dernière sur sa carrière de boxeur et le fait de devoir répondre à des questions sur la légitimité des résultats à chaque fois qu’il montait sur le ring, elles le fatiguaient. . Pour cette raison, il a décidé de trouver une solution aux ragots.

La dernière controverse concernait une prétendue clause du contrat de ses adversaires qui stipulait qu’ils n’étaient pas autorisés à assommer Paul pendant le combat. Le Youtuber a répondu à ces affirmations en augmentant la mise sur son match revanche contre Tyron Woodley en offrant à l’ancien champion de l’UFC un bonus supplémentaire de 500 000 $ s’il pouvait gagner son prochain match revanche par KO ou KO technique.

« Il y a des rumeurs selon lesquelles tout le monde en est venu à croire que mes combats sont truqués ou que je ne permets pas à mes adversaires de m’assommer dans le contrat »Paul a déclaré à The MMA Hour, ajoutant: «Ce n’est tout simplement pas vrai. C’est complètement absurde.

« Bien sûr, tout ce que ces gens vont faire, c’est essayer de me discréditer. Parce que quand tu es debout, c’est ce qui arrive. Je veux juste étouffer les rumeurs dans l’œuf et donner à mon adversaire – contractuellement, je donne à Tyron 500 000 $ supplémentaires s’il peut m’assommer. Tuez simplement les rumeurs dans l’œuf et montrez aux gens que tous mes combats ont été réels, sont réels et le resteront. »dit le Youtubeur.

« Il est illégal de préparer un combat ou d’organiser un combat »dit Paul. « C’est illégal d’avoir des choses comme ça parce que c’est une fraude. Il y a des résultats. Vous ne pouvez pas modifier les résultats d’un match sanctionné par des professionnels. C’est illégal. Tu finirais en prison. Le fait que les gens disent ça, nous voulions juste écraser les rumeurs. », le blond se referma dans ce sens.

Quant au combat qu’il a réellement devant lui, Paul a peut-être offert à Woodley 500 000 $ supplémentaires pour un KO, mais il n’a pas l’intention de perdre, encore moins d’être séparé de sa conscience. Le Youtuber espère rectifier sa victoire par décision partagée contre Woodley en septembre en mettant « The Chosen One » en sommeil dans le match revanche.

« La motivation est de montrer à tout le monde que je peux assommer Tyron »dit Paul et il termina : « Ce n’était pas une décision partagée la dernière fois et je vais le terminer et ne pas le laisser aux juges et nous continuerons à partir de là. »

