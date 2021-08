Jake Paul menace d’assommer Dana White dans une boîte de nuit

Jake Paul en route pour son match avec Tyron Woodley

Depuis des mois Jake Paul et Dana White ont lancé toutes sortes d’attaques verbales Ils n’ont rien fait d’autre que d’empirer leur relation. On ne peut pas non plus dire qu’ils ont une relation, mais s’ils le font, c’est vraiment mauvais. Le boxeur et youtubeur n’a jamais rien dit de bien sur le président de l’UFC, et inversement.

Jake Paul menace Dana White

En fait, en parlant récemment à MMA Junkie, Paul a lancé cette menace contre White Lorsqu’on lui a demandé s’il l’inviterait un jour à l’un de ses matchs, comme celui qu’il aura ce week-end contre Tyron Woodey, ancien champion de l’UFC :

Avis

Je ne pense pas que Dana venait, mec. On va d’un endroit à l’autre, à la fin de la journée il parle toujours de moi, je parle toujours de lui. Il essaie de discréditer ce que je fais.

«À un moment donné, il aime Tyron Woodley et il est cinq fois champion de l’UFC et Dana White dit qu’il est le meilleur poids welter de tous les temps. Et puis boum, 12 mois plus tard, ça craint. Jake Paul se bat contre lui, bla bla bla. Alors il essaie juste de discréditer tout ce que je fais.

Ce qui, bien sûr, est ce que je ferais si j’étais à sa place. C’est un gars intelligent. Je pense que tout pourrait se terminer si je le croise dans une boîte de nuit à Las Vegas et le rende inconscient«.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité