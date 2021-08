Jake Paul met en colère les fans de boxe avec un tweet de comparaison de Canelo Alvarez avant son quatrième combat professionnel contre Tyron Woodley

Jake Paul a provoqué une nouvelle controverse au sein de la communauté de la boxe avec son dernier tweet sur Canelo Alvarez.

Le YouTuber 3-0 devenu boxeur est prêt pour son quatrième combat professionnel contre Tyron Woodley le 29 août.

Esther Lin/SHOWTIME

Jake a une fiche de 3-0 (3 KO) en tant que boxeur professionnel

Cependant, il prétend avoir des ambitions bien plus grandes pour un avenir pas trop lointain.

Jake a déclaré qu’il pensait qu’il serait en mesure d’affronter le roi actuel du sport, Canelo, au cours des trois prochaines années.

Et son dernier tweet se comparant au Mexicain n’a pas très bien plu aux fans.

Jake a posté: «L’adversaire de Canelo Alvarez lors de son 10e combat était 0-0, et qui après la défaite, n’a plus jamais combattu.

“Dans mon 4e combat, j’affronterai un combattant décoré livre pour livre qui a gagné sur les plus grandes scènes et est considéré comme l’un des meilleurs poids welters de tous les temps.”

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo a déjà exprimé son dégoût pour les frères Paul

Jake Paul est un « troll » autoproclamé et aime clairement enrouler les gens

Jake a bien sûr omis de mentionner le détail mineur selon lequel son adversaire est également 0-0 en boxe et n’est qu’un des meilleurs poids welters en MMA.

Il a également négligé d’évoquer le fait que Canelo est devenu professionnel à l’âge de 15 ans et qu’il était donc un enfant pour la majorité de ses combats d’apprentissage précoce.

Ces exclusions délibérées ont suscité une série de réponses furieuses.

L’un d’eux a dit : « Canelo avait aussi 16 ans…. »

Et un autre a ajouté : « Canelo a combattu des gens qui se sont entraînés pour la boxe. Vous ne le faites pas.

Alors qu’un troisième a dit : “Ouais, mais tu ne seras jamais au niveau de Canelo alors quel est ton point ?”

Les réponses au tweet de Jake n’étaient pas exactement positives

Dans ses commentaires précédents sur Canelo, Jake a déclaré aux journalistes: «Si Billy Joe Saunders, qui se bat comme un poulet sauvage, peut obtenir un salaire contre Canelo et durer autant de tours.

« Ou Avni Yildirim, le ‘guerrier turc’ peut y aller et durer trois rounds. Yildirim n’a pas lancé un seul putain de coup de poing.

«Je suis un bien meilleur combattant que ces deux boxeurs.

«Je suis plus grand, plus rapide, plus fort, plus athlétique.

«Donc, si ces gars peuvent y aller et s’accrocher avec Canelo, Jake Paul peut-il en trois ans faire 12 rounds et le battre? Nous verrons.

“Ne le mettez pas au-delà [me]. “