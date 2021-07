Jake Paul n’arrêtera pas de narguer Conor McGregor après avoir dépensé 100 000 $ en insulte de niveau expert

Conor McGregor est, sans aucun doute, le combattant le plus populaire de l’histoire de l’UFC. C’est un phénomène qui a enregistré d’énormes chiffres de pay per view. En fait, le combat d’hier soir devrait atteindre 1,7 ou 1,8 million d’achats. C’est vraiment impressionnant. Jake Paul, bien sûr, a publié lui-même des chiffres énormes. Si lui et McGregor ont tous deux fait des promotions avant le combat, il n’est pas difficile de penser qu’ils pourraient mettre en place 2 millions d’achats ou plus, ce qui représenterait un salaire gigantesque pour les deux hommes. Peut-être plus important encore pour McGregor, être la personne qui mettrait enfin Jake Paul à terre serait une opportunité de construire encore plus de bonne volonté avec les fans.