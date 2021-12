Jake Paul «  p****d off  », il ne peut pas assommer Tommy Fury et plaisante avec Molly-Mae Hague, son petit ami devra rendre les cadeaux de Noël après avoir «  tâtonné le plus gros jour de paie de sa vie  »

Jake Paul estime que Tommy Fury devra rendre tous les cadeaux de Noël de Molly-Mae Hague après « avoir raté le plus gros jour de paie de sa vie ».

Fury s’est retiré de son combat avec le YouTuber devenu boxeur avec moins de deux semaines à jouer, citant une côte cassée lors d’un combat.

@jakepaul – IG

Paul attendait le combat avec impatience mais affrontera à nouveau Woodley à la place

Paul fera face à un match revanche avec Tyron Woodley le 18 décembre à la place et a parlé à talkSPORT de sa réaction au retrait du boxeur britannique.

« J’étais bouleversé », a-t-il déclaré à talkSPORT. «Beaucoup de choses avaient été dites et je voulais le mettre KO. Je voulais le faire saigner et manger la toile.

« C’est la partie la plus satisfaisante lorsque votre adversaire a beaucoup à dire et que vous l’assommer et l’embarrasser devant le monde entier.

«Je suis un peu énervé, je ne suis pas capable de faire ça. L’enfant a peur. Le gamin a craqué sous la pression.

«Toute la préparation du combat l’a atteint et maintenant il a raté la plus grande opportunité de sa vie, le plus gros jour de paie de sa vie.

« Il va devoir rendre tous les cadeaux de Noël qu’il a reçus Molly car il n’a aucun moyen de les payer. »

Le jour de paie de Noël de Paul approche, mais Fury, en plaisantant, a perdu le sien et sa partenaire doit lui rendre ses cadeaux

Paul a battu Woodley plus tôt cette année, ce qui a conduit l’ancienne star de l’UFC à se faire tatouer « I Love Jake Paul ».

Maintenant, il veut se venger et le YouTuber a admis qu’il ne voulait laisser tomber personne.

Il a ajouté : « Je combattrai n’importe qui. N’importe où, n’importe quand. Je le pense quand je le dis. Cet événement, les fans le voulaient. Les fans ont payé les billets et les fans espéraient me voir combattre avant la fin de l’année.

« Non seulement cela, tous les gens sur l’undercard, tous les gens qui se battent pour les vacances, les chèques de paie, quoi que ce soit. Je ne pouvais pas les laisser tomber, je ne pouvais pas laisser tomber les fans.

« Le spectacle doit continuer. C’est du business et ce genre de choses arrive dans la boxe et je viens de dire à mon équipe que je combattrai n’importe qui, qui que ce soit.

Amanda Westcott/Showtime

Paul a battu le combattant MMA Woodley par décision partagée plus tôt cette année

«Tyron Woodley était à terre, il s’était entraîné pour un combat en janvier et il a des couilles pour y entrer et intervenir. Ça va être excitant, presque un combat plus excitant que Tommy Fury parce que Tyron est plus dur. Il est plus expérimenté et veut obtenir ce KO.

«Je lui donne 500 000 $ de plus s’il peut m’assommer. Ça va être un autre spectacle fou et le spectacle continue.

Tommy Fury espérait encore avoir son combat avec Jake Paul en 2022, mais cela semble maintenant peu probable.

Paul a ajouté : « La porte se ferme (pour Tommy Fury). Il n’est pas fiable. Il ne s’est pas présenté à la première conférence de presse. Il simule ces blessures ou quoi qu’il en soit.

« C’est bouleversant. Donc s’il le fait maintenant, alors qu’est-ce qui l’empêche de le faire l’année prochaine.

« Pour moi, d’une manière cynique, je veux juste le laisser dans la poussière et ne plus jamais lui donner cette opportunité. »

Offre de pari du jour

PADDY POWER offre à tous les nouveaux clients 50 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £ sur le football cette semaine

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

*Placez un pari d’avant-match de 10 £ sur n’importe quel marché du football entre le 2 décembre et le 24 décembre, au minimum. cotes 1/2 (1,5) – obtenez un total de 50 £ en paris gratuits, 30 £ sur le règlement des paris et 20 £ supplémentaires le jour suivant. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le vendredi 24 décembre à 23h59. Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (dépôt Apple Pay exclu). Les CGU s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org 18+