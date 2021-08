Jake Paul pense que son talent naturel prévaudra dans le combat contre Tyron Woodley ce dimanche

Pour ceux qui attendent avec impatience le prochain match de Jake Paul, ce moment approche. Le dimanche, le YouTubeur affrontera l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley.

La confiance de l’influenceur ne pourrait pas être plus élevée. Dans une interview avec Combat de MMA, le boxeur a parlé du combat et a promis de faire un spectacle.

« Je pense qu’il va commencer à errer, à essayer de me sentir et de m’emmener aux derniers tours. Je pense qu’on va voir un gars moins agressif, qui va essayer de trouver mes erreurs. Il pense que cela l’aidera, en raison de son expérience et de sa condition physique », expliqué Paul.

Pour Paul, affronter un ancien champion du ring UFC ce ne sera pas un problème, au contraire. Invaincu en boxe, Jacques Il croit qu’il réussira à nouveau et vaincre un autre champion d’arts martiaux mixtes qui migre vers le sport.

«Je suis un meurtrier, je vais le traquer et le faire sortir d’ici, peu importe s’il vient. S’il arrive, il avancera en attaquant. S’il recule, je vais le rejoindre. Je peux agir dans les deux sens », il prétendait.

Avril dernier, Jacques surpris les fans de MMA après avoir battu l’ancien champion de Bellator et Un championnat, Ben Askren. Dans le combat, le youtubeur a mis moins d’une minute à l’assommer et à l’emmener sur la toile. Jacques, Il pense qu’il connaîtra à nouveau le même succès ce dimanche.

« Je crois en mes capacités, en la technique et en mes talents naturels. Vous êtes né avec de la vitesse et une puissance éliminatoire, ou non. Fait intéressant, j’ai. Alors, peu importe ce qui se passe, peu importe à quel point Tyron est bon, le 29 août, j’y vais et je remporterai la victoire », conclu.

Ancien champion poids welters de UFC, Tyron Woodley il aura son premier combat après avoir été renvoyé de l’organisation. En boxe anglaise, le vétéran tentera de mettre fin à sa mauvaise phase, une séquence de quatre défaites.

