Jake Paul pense qu’il terminera 2021 en tant que deuxième boxeur le mieux payé et pense qu’il combattra dans trois ans Saul ‘Canelo’ Alvarez

Il semble que l’obsession de Jake Paul de combattre Saul ‘Canelo’ Alvarez remplace son obsession de combattre Conor McGregor.

Le YouTuber devenu boxeur professionnel a une fiche de 4-0 avec trois KO et la plupart des fans verraient son désir d’affronter le champion incontesté des super-moyens et le roi livre pour livre comme risible.

Jake Paul cherche désespérément à obtenir un combat avec Saul ‘Canelo’ Alvarez

Cependant, The Problem Child a eu un impact indéniable sur la boxe et il peut voir de bonnes raisons pour lesquelles dans trois ans – alors que Paul n’aura encore que 27 ans – il obtiendra le grand combat.

« Je pense que dans trois ans », a déclaré Paul à TMZ, « nous monter sur le ring sera A) énorme, et B) dans trois ans, mon niveau de compétence sera assez bon pour en faire une compétition sérieuse. »

En 2020, seuls Anthony Joshua et Alvarez auraient gagné plus dans l’industrie de la boxe que Paul et ce dernier s’attend à dépasser AJ en 2021, faisant une bataille entre les deux plus gros tirages actuels de la boxe une évidence.

« Cette année 2021, Canelo sera le boxeur n°1 le mieux payé. Et je serai n°2.

Michelle Farsi/Matchroom

Le grand Saul ‘Canelo’ Alvarez est l’un des plus grands noms du sport en ce moment

« Alors, quel meilleur combat que de mettre le n°1 le mieux payé et le n°2 le mieux payé l’un contre l’autre ? Parce que cela équivaut au plus gros salaire.

S’adressant à Showtime, Paul a continué à plaider en faveur du combat contre le Mexicain en se comparant à d’autres combattants qui ont eu la chance de défier la légende du 57-1-2.

Paul a déclaré avant son cinquième combat professionnel: «Je combattrai Canelo à 100%. Regarde ce gars Avni Yildirim [who Canelo beat earlier this year]. Son surnom était « Le guerrier turc ». Il doit combattre Canelo.

« Il s’est assis dans un coin et a démissionné. Il n’a pas donné de coup de poing.

Saul ‘Canelo’ Alvarez semble plusieurs pas trop loin pour Jake Paul, mais le combattant 4-0 a la foi

«Pourquoi peut-il obtenir le combat mais pas moi?

«Je suis plus grand que ce gars. Je suis plus fort.

« Il ne s’agit pas de savoir depuis combien de temps vous faites quelque chose. Il s’agit de savoir à quel point vous l’avez bien fait.

Paul affronte Tyron Woodley pour la deuxième fois ce samedi 18 décembre, après que Tommy Fury a été contraint de se retirer de leur combat convenu avec une côte cassée à la suite d’une infection pulmonaire.

