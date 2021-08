Jake Paul pourrait être « sous PED » pour le combat de Tyron Woodley dans une accusation sauvage de l’entraîneur du MMA Firas Zahabi, qui a formé le membre du Temple de la renommée de l’UFC Georges St-Pierre

Firas Zahabi a déclaré de manière sensationnelle que “Jake Paul sera sous PED” pour son prochain combat contre l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley.

La star de YouTube a amassé trois victoires par élimination directe sur ses trois combats jusqu’à présent, mettant Ben Askren en sommeil lors de son dernier combat en avril.

Esther Lin/SHOWTIME

Zahabi a accusé Paul d’être sous PED pour le combat contre Woodley

Jamais du genre à se soustraire aux gros titres, le joueur de 24 ans a ensuite signé sur la ligne pointillée pour affronter le copain d’Askren, Woodley, dans un combat de l’événement principal dans sa ville natale de Cleveland le 29 août.

Paul a constamment attaqué l’UFC, son président Dana White et plusieurs combattants de renom depuis ses débuts en 2020, mais il fait maintenant face à un véritable artiste à élimination directe qui possède un pouvoir de frappe et la capacité technique de le faire atterrir.

Cependant, le gourou du TriStar Gym Zahabi (qui a travaillé avec le membre du Temple de la renommée Georges St-Pierre ainsi que Rory McDonald dans sa carrière) pense que l’équilibre des pouvoirs a penché du côté du jeune homme dans ce combat.

Malgré les références incontestables de Woodley en tant que combattant, Zahabi a déclaré sur sa chaîne YouTube qu’il avait des soupçons sur les tests avant le combat au Rocket Mortgage FieldHouse.

Paul et Woodley s’affronteront dans un combat lucratif le 29 août

“Je ne voulais pas le mentionner, mais mon facteur numéro un – le coin de Jake Paul, ils vont être sur toutes sortes de substances”, a déclaré Zahabi.

« Je ne pense pas qu’ils testent. Peut-être la semaine du combat, (mais) il n’y a pas d’USADA. Je ne voulais pas le dire, mais je pense que c’est un facteur majeur.

«Quand je dis qu’il est plus gros et plus fort et qu’il est plus athlétique, je pense qu’il est essentiellement sous PED.

«Je déteste le dire, mais je pense vraiment que Jake Paul va être sous PED. Il existe dans le monde de la boxe, tout comme il existe en MMA”, a-t-il ajouté.

« Et je ne pense pas que Tyron sera sous PED. Je pense que Tyron sera totalement naturel. Est-ce que cela fait une différence? C’est absolument le cas.