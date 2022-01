Jake Paul préfère Julio César Chávez Jr. à Tommy Fury

Jacques Paul

Ils parlaient il y a des mois d’un combat de Jake Paul contre Julio César Chávez Jr.. Au début, El Niño Problematic l’a rejeté en disant qu’il ne voulait pas se battre avec des perdants. Alors le fils de la légende répondit en disant qu’il ne le battrait pas même s’il portait des talons. Plus tard, le boxeur invaincu a dit oui, il voulait clore le match. Et enfin, le natif du Mexique a déclaré qu’il prendrait sa retraite s’il perdait.

Le chapitre le plus récent est apporté par Jake Paul. Dans sa récente interview sur la boxe avec Chris Mannix, il déclare que préfère affronter Julio César Chávez Jr. que Tommy Fury.

« Bien sûr. Il veut un salaire. Mais je l’ai déjà dit je ne veux pas me battre avec lui. Il ne le mérite pas. Et je préfère combattre Tyson (Fury). J’aimerais que Tyson descende au cruiserweight et ce serait un combat plus important. Alors je préfère me battre contre Tyson ou son père. Son père, John, a fait un meilleur travail de promotion du combat que Tommy. Alors il combattrait son frère ou son père avant de combattre Tommy.

«C’est intéressant (Chavez Jr). J’aime beaucoup ce combat, car il fait taire les critiques. Il était champion du monde et je sais que je pourrais le battre. Et vous regardez son record, c’est comme 50 victoires ou quelque chose comme ça, et je ne connais même pas les pertes, mais c’est un bon record. Alors ce défi m’excite et ça m’intéresse. Et c’est ce que les gens ne comprennent pas, c’est que même après avoir mis KO (Tyron) Woodley, ils ont tous dit : « Combattez un vrai boxeur.

« Je me dis ‘Les gars, j’ai essayé, et il a arrêté le combat deux semaines plus tôt.’ Alors je veux combattre un vrai boxeur, et je vais. Ayez juste un peu de patience.

