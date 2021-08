Jake Paul prend une décision partagée sans éclat sur Tyron Woodley

Le combat médiatisé entre Jake Paul et Tyron Woodley offre très peu de spectacle et maintient la tendance inutile des spectacles de boxe en vie.

Après huit rounds avec un très faible volume de coups et peu d’intensité, les tableaux de bord des juges ont favorisé Jake Paul, qui a eu le mérite de résister à quelques bons coups de Woodley. En fait, au quatrième tour, s’il n’avait pas tenu les cordes, il aurait probablement visité le tapis.

Au premier tour, ce serait Paul qui donnerait quelques coups de poing à un Woodley trop attendu. En fait, Tyron n’a lancé que six coups de poing au cours de ces trois premières minutes. Dans le deuxième épisode, nous verrions plus de la même chose et les fans présents dans l’arène ont commencé à désespérer et à huer.

Jake sait évidemment que les surplombs du coup droit de Woodley sont dangereux et est extrêmement prudent. Paul ne s’ouvre pas et Tyron ne risque pas d’aller au front. Au troisième tour, nous verrions quelques combinaisons de Paul et quelques attaques timides de Woodley après son jab. Ce serait jusqu’à la fin du troisième tour quand un bon tir de Tyron est finalement apparu.

Au quatrième tour, Woodley a finalement trouvé son moment et a frappé Paul avec un crochet gauche. Jake tituba vers les cordes et s’y agrippa pour éviter de tomber. Tyron est encouragé à aller au front pour trouver le youtuber qui avait toujours l’air hébété, mais qui n’a pas pu le connecter.

. @ TWooodley tague Paul au tour 4 😳 #PaulWoodley pic.twitter.com/8j9Gnh9jJD – SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 30 août 2021

Au fur et à mesure que le combat progressait, il semblait que Paul perdait de l’essence et Tyron aurait de bons moments aux cinquième et sixième rounds. Cependant, le coup de puissance n’est jamais venu et Woodley n’a jamais osé appuyer et chercher le volume. Jake a repris le contrôle des actions avec quelques jabs et tentatives de combinaisons qui suffiraient à assurer le combat contre un Tyron qui n’osait pas lancer plus de coups de poing.

Au final, les cartes des juges ont divisé les scores mais ont donné le vainqueur à Jake Paul (77-75, 75-77, 78-74).