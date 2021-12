Jake Paul prend une pause après avoir appelé les plus grands noms de l’UFC pour regarder la NBA avec sa petite amie Julia Rose

Jake Paul a causé des problèmes aux combattants sur le ring de boxe – et donne maintenant aussi du chagrin aux stewards lors des matchs de basket-ball.

The Problem Child était à la hauteur de son nom en emmenant sa petite amie Julia Rose pour voir le Miami Heat accueillir les Detroit Pistons.

@juliarosepaul – IG

La sécurité a confronté Jake Paul quand ils ont vu qu’il avait un… avion en papier

Après avoir volé la feuille de statistiques de la table des marqueurs, Paul a fabriqué un avion en papier dont le personnel de l’arène craignait qu’il ne le jette sur le terrain.

« Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le jeter. Je ne vais pas le jeter », a déclaré Paul avec un pouce levé alors que la sécurité s’approchait de lui.

Miami gagnerait le match 115-112, tandis que Paul et Rose ont pu profiter de la controverse du jeu gratuitement.

Il y a une histoire avec Paul et la NBA après que le résident de Miami ait combattu l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson lors de son deuxième combat professionnel.

Paul a marqué un KO dévastateur au deuxième tour.

@juliarosepaul – IG

Jake Paul et Julia Rose étaient à Miami

Son combat le plus récent l’a vu éliminer Tyron Woodley lors de leur match revanche pour porter son record à 5-0 avec quatre KO.

Depuis lors, le joueur de 24 ans a eu beaucoup à dire sur qui il veut affronter ensuite et il semble qu’il cible toujours les artistes martiaux mixtes pour les combats de boxe.

On aurait pu supposer que la prochaine étape de Paul serait de réorganiser le combat avec Tommy Fury, mais cela ne semble pas être prévu pour le moment.

« Je viens de demander à mon équipe si nous avons eu des nouvelles des Fury’s, de Frank Warren ou de Queensberry… pas un p***** !

.

Jake a laissé Woodley à froid avec une main droite brutale

« Fumbles et faux f ** ks qu’ils sont. »

Fury a déclaré plus tôt cette semaine qu’il serait prêt à refaire le combat pour mars. Le Britannique a dû se retirer de leur rendez-vous d’origine parce qu’il s’est cassé une côte en toussant avec une infection pulmonaire.

Le nom sur les lèvres du camp de Paul en ce moment est l’ancien champion des poids moyens WBC Julio César Chávez Jr.

Le joueur de 35 ans a perdu contre Anderson Silva par décision partagée plus tôt cette année et à la lumière des nouvelles, il a déclaré qu’il était prêt à combattre Paul.

Jake a demandé à son manager d’essayer de se battre contre Chavez Jr

Cependant, Paul dit qu’il prend avant tout des vacances.

« Je ne sais pas vraiment quelle est la prochaine étape sur la feuille de route.

« J’ai tout fait, j’ai accompli ce que je veux accomplir.

« J’ai besoin de faire une pause, j’y vais sans arrêt depuis un an et demi et c’est beaucoup.

« Je suis épuisé, j’ai besoin de passer du temps avec ma famille à Noël et de partir en vacances, je ne suis pas parti en vacances depuis l’âge de 18 ans.

Afficher l’heure

Jake Paul dit qu’il prend une pause bien méritée

«Je me suis dit ‘pas tant que tu n’auras pas l’impression d’être arrivé à un endroit dans la vie où tu mérites des vacances’ et je le mérite maintenant.

«Je vais partir pour mes premières vraies vacances où il n’y a pas d’obligations, parce que je suis parti en vacances où je dois le filmer, le vloger, faire des interviews et me réveiller à une certaine heure pour faire de l’exercice.

« Je pars en vraies vacances et je fais des backflips dans l’eau – je reviendrai quand j’en ai envie. »

Offre de pari du jour

Vous trouverez ci-dessous quelques offres de paris intéressantes à offrir pendant la période festive du football aux nouveaux clients.

888SPORT – Pariez 10 £ Obtenez 45 £ en paris gratuits – OFFRE DE RÉCLAMATION*

WILLIAM HILL – 1+ but à marquer le lendemain de Noël en PL OFFRE DE RÉCLAMATION*

888sport – Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de £/A un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis 1/2 (1,50) ou plus sur un marché sportif qui sera réglé avant le 26 décembre 23:59:59• Le pari gratuit de 5 £/€ sera valable 7 jours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Retrait général restrictions et conditions générales complètes s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

William Hill – 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPB20. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 09h00 le 22 décembre 2021 jusqu’à 12h30 le 26 décembre 2021. Max 1 £ pari à 20/1. Retours payés sous forme de paris gratuits de 4 x 5 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. 18+ begambleaware.org